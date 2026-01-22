高中生北捷「持剪刀呆坐」引民眾恐慌 蔣萬安：依法裁處





台北捷運板南線昨天下午5點，一列自南港站行駛至南港展覽館站的列車上，一名學生在車廂內手持剪刀並呆坐不動，引起周遭乘客不安，有人隨即按下警鈴通報。捷運站務人員與保全獲報後立即啟動應變程序。台北市長蔣萬安今天（22日）表示，後續將依《大眾捷運法》進行相關裁處，請市民務必在搭乘大眾運輸工具時遵守相關規範。

當列車行駛至南港展覽館進站後，警方與捷運保全第一時間上車處理，並將該名19歲男同學帶離列車。現場未發生任何攻擊行為，列車營運也未受到影響。警方隨後將該名學生帶往派出所，進一步釐清狀況。據了解，該名學生領有身心障礙證明，當時僅持文具用小剪刀發呆，並未對其他乘客構成實質威脅，但因事發於通勤尖峰時段，仍造成不少乘客驚慌。

台北市長蔣萬安今天下午在台北車站出席聯合危安演練時受訪表示，北捷公司已在第一時間向市府回報，並同步通報警察局，讓市府即時掌握狀況並完成必要的緊急應處。蔣萬安指出，後續將依《大眾捷運法》進行裁處，並呼籲民眾搭乘大眾運輸工具時務必遵守相關規範，共同維護捷運系統及城市安全。（責任編輯：殷偵維）

