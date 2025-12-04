高中生吃火鍋「玩炒麵燒壞鍋子」 老師帶學生登門道歉

日前有高中生前往桃園龍潭一間火鍋店用餐，把鍋子搞得焦黑，被店家要求把鍋子刷乾淨，引發不少討論。沒想到近日又傳出嘉義有4名高中生在火鍋店惡搞，吃完火鍋後繼續讓鍋子乾燒，稱要炒麵，最後把鍋子燒壞，店家見狀要求賠償，學生卻開溜；消息傳到學校後，老師隔天直接帶著學生們登門道歉，並賠償店家損失，整起事件才落幕。

根據《TVBS新聞網》報導，嘉義一間火鍋店表示，本月1日晚間有4名高中生到店內用餐，他們煮完火鍋後卻讓火繼續空燒，導致鍋底整個焦黑，還有一些麵條黏在上面，只能把鍋子丟棄。

業者說明事發經過，當時學生吃完火鍋，鍋內的湯燒乾後，學生們竟開始惡搞，稱要「炒麵」，店員第一次上前請他們關火，學生們不理會，讓火繼續空燒；店員第二次再告知需要賠償鍋子費用時，這些學生卻直接離開。

事件在網路曝光後驚動了校方，隔天中午老師就帶著學生們前往店家道歉，並賠償店家的損失，才讓整起事件畫下句點。

校方人員強調，學校會利用朝會時間，對學生宣導有關用餐禮儀、防災以及公共危險等事項。這次的教育不僅針對犯錯的學生，更是要提醒所有學生注意用火安全，另外也希望學生們能從這次的教訓中學習，避免類似事件再次發生。

