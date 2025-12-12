高中生嗆一句「這輩子就這樣」慘遭打斷鼻樑！桃園客運司機認錯求緩刑

桃園客運劉姓司機今年10月因高中生一句「連錢都不會算，這輩子就這樣」，爆揍黃姓高中生。資料照

桃園客運10月發生一起離譜暴力事件，一名41歲劉姓司機懷疑學生逃票，與車上高中生爆發口角，期間學生反嗆「連錢都不會算，這輩子就這樣子了」，劉男竟氣得把車停在路中央，下車當街狂揍學生，狠打一頓後導致對方鼻樑斷裂、臉部多處挫傷。桃園地檢署已依傷害罪起訴，並建請從重量刑，桃園地院今（12日）開庭，劉男當庭認罪、求緩刑，希望爭取和解機會。

根據檢警調查，當天傍晚學生專車停靠時，陳姓學生上車投幣後卻遭劉男飆罵「他X的」，質疑未投入足額車資。陳男要求查投幣箱金額卻被拒，無奈只能下車後向學校反映。劉男仍不罷休，沿路不斷以「找教官也沒用」等語貶損學生。

另一名黃姓學生在下車前，因不滿司機態度，回嗆「連錢都不會算，一輩子也就這樣子了」。劉男聽完立刻暴走，竟當場把車停在車道中央，衝下車在馬路邊揮拳猛毆黃姓學生，還把人抱摔在地，趁對方倒地、抱頭求饒時再連續痛毆十多拳。

黃姓學生鼻樑當場被打斷，頭部、臉部挫傷，耳朵瘀傷還出現耳鳴，事後更出現「急性壓力反應」，情緒大受影響。檢方調閱監視器、學生提供的影像及投訴資料，迅速完成偵結，將劉男起訴。

桃園地院今召開準備程序庭，劉男坦承全案犯行，辯護人稱他從偵查到法庭都態度良好、深刻悔悟，希望法院從輕量刑，並給予緩刑機會。辯護人也抱怨，檢警「偵結太快」，導致司機來不及跟學生和解。

學生因上課未到庭，法官建議劉男以書面道歉表達誠意。學生代理人指出，若劉男願意道歉並展現誠意，學生願意討論和解，但桃園客運身為僱方，也應出面面對。法院排定26日調解，再決定後續審理方向。



