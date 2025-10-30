高中生外流女友裸照還酸「妳不是要去S哈哈哈」 傻女孩真的跳了....法院卻認男方免責

男高中生外流女友裸照還酸「你不是要自殺」，女方墜樓獲救後提告，但法院卻認為墜樓事件與男方無關。示意圖

高雄一對未滿18歲的男女高中生透過IG認識交往，女高中生應男生要求傳了3張裸照給對方，照片卻遭男生外流給朋友，還在限動公布女方IG奚落她，甚至拒絕刪除照片，還發文酸「妳不是說，如果被外流到讓妳認識的人知道，妳會自殺嗎哈哈哈」，數月後女高中生不堪壓力在校墜樓獲救，家長憤而對男高中生及其父母提告求償200萬元。高雄地院審理後認定男高中生散布裸照嚴重侵害女學生名譽及隱私權，但與墜樓事件相隔近半年，無法證明有相當因果關係，判男學生及其父母僅需連帶賠償女方40萬元，可上訴。

廣告 廣告

女學生由父母陪同提告指出，2022年底她透過IG認識同樣就讀高中的A男，聊天過程中應A男要求傳了3張自拍的裸照給他，並強調不得外流，沒想到A男一收到後，馬上就展示給身邊3名友人觀看，還傳給另一位女學生B女。A男後來還擷圖她的IG首頁，加上就讀學校等資訊在限動發文稱「這個女的突然闖進我朋友圈騷擾別人也騷擾我，傳給我裸照說是前男友逼她拍的，重點是還不好看，有點噁」、「這麼醜嗎，哈哈哈，回去整個型再說吧」等，被女高中生同校同學發現後一再轉傳。

女高中生得知後害怕照片繼續外流，透過IG詢問A男照片流向，並要求他將照片刪除，不料卻被A男拒絕，更揚言要賣出照片，造成她出現焦慮、憂鬱症狀，就讀學校內也流言蜚語不斷，讓她不堪負荷，數月後在學校高處墜樓，身體多處骨折，所幸送醫後撿回一命，要求A男及其父母應賠償醫藥費及慰撫金共200萬元。

A男與其父母辯稱，A男雖散布照片，但無法證明此與女高中生墜樓事件有相當因果關係，且對方請求慰撫金額過高等。

法院審理後認為，女高中生墜樓受傷屬實，但經調查，事發前她的心理壓力來源眾多，包括同儕相處問題、家庭衝突、課業壓力等，無證據證明其墜樓事件與A男散佈照片有相當因果關係。

不過法官認為，A男散布個人裸照的行為已嚴重侵害對方的名譽權及隱私權，且情節重大，考量他收到照片後馬上就外流給友人，後續又傳送威脅訊息毫無反省之意，判決他與父母需連帶賠償女高中生精神慰撫金40萬元。可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

化製單疑遭塗改！梧棲豬場非洲豬瘟案涉偽造文書 中檢主任檢察官親自督辦

3度酒駕撞死夫妻還性侵少女 通緝犯蔡正為逃亡美國8年終遣返回台

豬瘟防線潰堤！疫調翻盤惹民怨 中央派10人小組進駐、議會火速開專案調查