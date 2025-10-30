高中生外流女友裸照還酸「妳不是要去S哈哈哈」 傻女孩真的跳了....法院卻認男方免責
高雄一對未滿18歲的男女高中生透過IG認識交往，女高中生應男生要求傳了3張裸照給對方，照片卻遭男生外流給朋友，還在限動公布女方IG奚落她，甚至拒絕刪除照片，還發文酸「妳不是說，如果被外流到讓妳認識的人知道，妳會自殺嗎哈哈哈」，數月後女高中生不堪壓力在校墜樓獲救，家長憤而對男高中生及其父母提告求償200萬元。高雄地院審理後認定男高中生散布裸照嚴重侵害女學生名譽及隱私權，但與墜樓事件相隔近半年，無法證明有相當因果關係，判男學生及其父母僅需連帶賠償女方40萬元，可上訴。
女學生由父母陪同提告指出，2022年底她透過IG認識同樣就讀高中的A男，聊天過程中應A男要求傳了3張自拍的裸照給他，並強調不得外流，沒想到A男一收到後，馬上就展示給身邊3名友人觀看，還傳給另一位女學生B女。A男後來還擷圖她的IG首頁，加上就讀學校等資訊在限動發文稱「這個女的突然闖進我朋友圈騷擾別人也騷擾我，傳給我裸照說是前男友逼她拍的，重點是還不好看，有點噁」、「這麼醜嗎，哈哈哈，回去整個型再說吧」等，被女高中生同校同學發現後一再轉傳。
女高中生得知後害怕照片繼續外流，透過IG詢問A男照片流向，並要求他將照片刪除，不料卻被A男拒絕，更揚言要賣出照片，造成她出現焦慮、憂鬱症狀，就讀學校內也流言蜚語不斷，讓她不堪負荷，數月後在學校高處墜樓，身體多處骨折，所幸送醫後撿回一命，要求A男及其父母應賠償醫藥費及慰撫金共200萬元。
A男與其父母辯稱，A男雖散布照片，但無法證明此與女高中生墜樓事件有相當因果關係，且對方請求慰撫金額過高等。
法院審理後認為，女高中生墜樓受傷屬實，但經調查，事發前她的心理壓力來源眾多，包括同儕相處問題、家庭衝突、課業壓力等，無證據證明其墜樓事件與A男散佈照片有相當因果關係。
不過法官認為，A男散布個人裸照的行為已嚴重侵害對方的名譽權及隱私權，且情節重大，考量他收到照片後馬上就外流給友人，後續又傳送威脅訊息毫無反省之意，判決他與父母需連帶賠償女高中生精神慰撫金40萬元。可上訴。
★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
回到原文
更多鏡報報導
化製單疑遭塗改！梧棲豬場非洲豬瘟案涉偽造文書 中檢主任檢察官親自督辦
3度酒駕撞死夫妻還性侵少女 通緝犯蔡正為逃亡美國8年終遣返回台
豬瘟防線潰堤！疫調翻盤惹民怨 中央派10人小組進駐、議會火速開專案調查
其他人也在看
雷射筆照淡海輕軌駕駛 男被逮稱「只為好玩」
淡海輕軌列車10月5日晚間行經竿蓁林站時，駕駛室突遭強光雷射筆照射，駕駛視線受阻，危及行車安全。警方歷經多日追查，鎖定住在輕軌沿線高樓社區的蔡男，25日持搜索票拘提到案，並在蔡男車上、住處查獲犯案用雷射筆、海洛因及吸食器。新北捷運公司指出，淡海輕軌自9月以來，...CTWANT ・ 1 天前
15歲少年鐵軌上開心錄影 下一秒被撞飛慘死！母親直擊全程心碎了
根據外媒《NDTV》報導，普里地區警方表示，來自芒格拉加特（Mangalaghat）地區一名15歲少年薩胡（VishwajeetSahu）於28日，與母親前往位在普里賈納克德普爾（Janakdevpur）火車站附近的達克辛卡利（Dakshinkali）神廟參拜，返家途中在月台上，他決定停下來拍攝一段與鐵軌同框...CTWANT ・ 19 小時前
淡海輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警循線逮人 (圖)
新北市淡水區日前發生淡海輕軌列車駕駛室遭人以雷射筆照射案件，淡水警方循線查獲涉案的蔡姓男子，並起出犯案用雷射筆。中央社 ・ 1 天前
桃園人妻約男大生「多人運動」、偷吃網友還懷孕！綠帽夫氣炸不忍了
桃園一名男子與妻子結婚多年，未料妻子婚後頻頻出軌，多次與網友單獨過夜，甚至還約男大生「多人運動」，並與網友A男裸體視訊、互傳曖昧訊息，最後更是懷了A男的孩子，讓男子忍無可忍、一狀告上法院，並求償150萬元。案經桃園地院審理，法官認為，男子已與妻子、A男私下達成和解，不能再就同一事實進行請求，因此予以駁回。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
基隆最陰森停車場！民眾批適合拍「恐怖片」 市府回應了
基隆市仁愛區公所地下停車場自自2007年落成啟用至今，已逾18年，有民眾在社群網站發文表示停車場破舊不堪「適合拍恐怖片」。基隆市政府表示，市府先前與業者的法律糾紛已告一段落，市府後續會進行整體環境更新規畫設計。中時新聞網 ・ 1 天前
變性女搶男人當街野戰！開炫絲襪＋BB霜「護體神裝」 網急喊：上帝啊
2025年10月30日，記者報道稱，一段影片在社群媒體上流傳，影片顯示一群跨性別女性在春武里府邦拉蒙縣農普魯街道科派2巷街頭鬥毆。這段名為「邦拉昌鬥毆：為爭奪酒吧招待而打架」的影片發布後，引發了大量批評，嚴重損害了這座旅遊城市的形象。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
台中潭子區水溝內發現棄嬰 (圖)
台中市大雅警分局29日接獲民眾報案，指潭子區潭富路一處水溝內有棄嬰，全身裸露，警方到場時，男嬰已經死亡，確切死因待司法相驗後判定。中央社 ・ 1 天前
房間小卻狂吸客！台灣人飛日本愛住1飯店 3大原因曝光
日本是我國民眾出國旅遊的首選，其中不少人住宿時，都會選擇知名連鎖商務飯店品牌「東橫INN」。一位網友近日表示，東橫INN的一大特色就是房間很小，連打開行李箱都很困難，不過還是吸引許多台灣人入住，讓他忍不住好奇，「到底東橫INN有什麼魅力？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，該品牌三大關鍵特色就是地點交通方便、提供早餐、價格便宜，不過隨著大量旅客湧入日本，東橫INN房價近年來也跟著水漲船高。中時新聞網 ・ 1 天前
男喝藥酒坐車上睡覺被認酒駕 法官一個理由判他無罪
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園一名男子阿森（化名）今年6月間飲用藥酒後，之後就在車內駕駛座上準備休息片刻，由於車子仍在發動狀態，最後因違停在紅線上遭警員盤查，員警認為阿森屬於酒駕。但桃園地院法官審理後認為，阿森當下並無任何操控動力交通工具移動的行為，因此判他無罪。 判決指出，今年6月間，阿森在桃園一家餐飲店內飲用藥酒，接著就返回車上，打算在駕...匯流新聞網 ・ 1 天前
老公外遇、嫖妓還要「交換伴侶」最愛開放式性關係 妻不忍耐做這事
一對夫妻關係破裂，老婆指控老公從去年開始就不斷的外遇、嫖妓，還在手機上下載交友軟體，不斷約異性發生性關係，她再也忍受不了，於是選擇直接對老公提告！出庭的時後，對於老婆的指控，老公一概否認，但是老婆有證據，法官看了這名男子的交友軟體帳號、LINE對話記錄，最終做出判決。鏡報 ・ 1 天前
台灣人「吃飯內用習慣」掀共鳴 大票人點頭：不自在
每到假日或用餐尖峰時段，許多餐廳為了提高翻桌率，常會詢問客人是否願意與他人併桌，一名女子觀察到，台灣人普遍不習慣與陌生人共桌，即使店內客滿，也多半寧願等待空位或選擇外帶，貼文曝光掀起討論，許多人紛紛表示，除了百貨美食街不得已需要併桌，在其他店家「吃飯是個人時間，不希望被打擾」。中時新聞網 ・ 1 天前
噁到無法忘卻！室友5天不洗澡、散發魚腥味 納悶她「常吃這物」卻很健康
「她真的好髒」一名網友抱怨，在大學期間與一名女子合租，才剛相處就被驚呆了，因為室友盤腿坐吃飯時，散發出一股魚腥味與霉味，令她無法繼續用餐；不僅如此，內褲更是重複穿著，且能5天沒有洗澡。事後傳訊息向室友詢問原因，才發現竟是「媽媽沒有教」，也不認為會被他人發現。鏡報 ・ 21 小時前
惡鄰綁匪藏狗洞／幼童回家離奇失蹤2天後成焦屍！ 綁匪竟是對門鄰居
27年前，新北鶯歌一名張姓男子因債務纏身，竟綁架鄰居6歲的兒子、勒贖2,000萬元，因為怕被警察發現，他將男童用膠帶綑綁，塞進汽車的行李廂，結果因為天氣炎熱，男童不幸悶死。為了滅證，張將死者載往桃園大溪焚屍，最後躲回家中，警方上門追查時，張妻謊稱「丈夫好幾天沒回家」，但眼神閃爍，被警方識破，並在儲藏室的簡易衣櫥內發現一個「狗洞」，逮到蜷縮在內的張。針對這起命案，法院審理後，將張判處死刑定讞，案發2年後槍決伏法。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
男友年薪500萬！33歲女分手怒批「自私又媽寶」 全網反罵翻
許多情侶或夫妻為了共同生活，可能會準備一個婚房一起住。一位33歲女子近日和交往4年的男友討論結婚事宜，由於男方經濟較佳，又在家人資助下在台北擁有兩間房子，女子以安全感、有計劃生小孩為由，希望兩人未來的婚房能改成共同持有，男友卻以長輩會生氣為由拒絕，兩人大吵一架後婚事就此暫停，女子也因此怒批男友自私、媽寶，貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛抨擊，女子一毛不花就想把房子改成共同持有，根本是想藉此撈錢，女子則透露最後兩人已經分手。中時新聞網 ・ 17 小時前
「雷射筆」射眼！淡海輕軌駕駛報警 男涉公共危險罪被逮：好玩
淡海輕軌列車駕駛室駕駛報警，指稱行進間遭人以雷射筆照射眼睛，影響行車安全。淡水警分局員警循線追查，逮捕涉案的蔡男，更意外在他與王姓女友的住處起獲毒品。蔡男辯稱，雷射筆照射輕軌列車是好玩。全案依照公共危險罪移送。他和女友另依照違反毒品危害防制條例偵辦。太報 ・ 1 天前
私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑
原PO在貼文中以「私立大學畢業，在公司被嘲諷」為題表示，她雖然僅擁有私立大學學士學歷，但自認工作表現穩定、積極進取，並未拖累團隊。然而進入新公司後，卻屢次在聚餐與同事互動中，聽見對方以嘲諷語氣談論學歷落差。她提到，同事間對話中常出現諸如「只有成大畢業難怪能...CTWANT ・ 1 天前
吃壽司沾醬不再掉飯粒 他教1神技 4萬老饕全跪了
台灣人相當喜愛日式料理，平價的迴轉壽司更是許多老饕的愛，每到用餐時段總是一位難求，而壽司的靈魂夥伴醬油，不少人都有過不小心沾太多過鹹，或是醋飯掉進醬油碟裡的經驗，有網友就分享自己的吃法，把薑片浸泡在醬油裡後「輕刷」在魚片上，既能控制鹹度，又能抹均勻，貼文讓4萬人狂按讚。中時新聞網 ・ 3 小時前
午夜特搜：台灣人or中國人？ 日韓網友靠「這特徵」秒分辨
主播／劉品薇 台北報導最近有一名在台灣生活的韓國網友赫赫拍了一支短影片分享，說大家真的不用擔心韓國人會分不出來你是不是台灣人，因為其實許多韓國人都分得出來，接著他也自導自演一段狀況劇。如果是台灣人 的話，走進店裡看起來會比較害羞，詢問店員問題的時候會主動用韓文或是英文，而當發現店員會講中文時，會感到非常開心又驚喜並且對店員很有禮貌。但如果不是台灣人的話，一進店家就會直接預設店員應該會講中文，所以直接用中文詢問店員這個那個有貨嗎，接著可能還會問金卡打幾折，雖然在短影片當中沒有直接點名中國人，但字幕刻意用了簡體字，也讓網友立刻心領神會。而這支短影片po出後短短兩天就吸引超過三萬人按讚，許多網友認為他模仿得實在太像，說自己去到韓國真的就是他影片中表演的樣子。也是在最近，在台灣發展的日本藝人阿部瑪麗亞也在他的yt頻道做了一支影片，分享日本人眼中的台灣人，影片中提到的第一點，就是台灣人真的很常會把一些貴重的東西，直接放在餐廳咖啡廳桌上，另外她也觀察到，台灣男生出門的時候不愛帶包包，通常都把手機錢包很多有的沒的東西，全部塞在褲子的口袋裡，因為她說日本男生不太會這樣做，因此也成了一個很好辨認台灣人的民視 ・ 11 小時前
海巡署艦隊分署 台灣防疫「國境之南」滴水不漏 保三邊境查緝成功攔截私運肉品及菸品
【互傳媒／記者 宋天來／ 高雄 報導】內政部警政署保安警察第三總隊(第二大隊)與海巡署艦隊分署第五海巡隊等單位互傳媒 ・ 17 小時前
基隆中山隧道「鬼影」破案了！監視器拍到2男1女
社會中心／李汶臻報導日前一名男駕駛開車行經基隆市中山隧道，竟看見一名裝扮似「長髮女鬼」的人影站在隧道旁正臉朝向隧道。一度以為自己眼花看錯的駕駛，開車回程時想再度確認，豈料隧道旁的人影依舊還在。讓他嚇到趕緊拍照下來，事後嚇壞急找媽祖求解，畫面被PO網後也引發各界關注；針對此事，警方介入展開調查並調閱監視畫面追查真相，稍早超毛鬼影的「真身」也曝光了。民視 ・ 1 天前