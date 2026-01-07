高中生小吃店打工遭擄走 你說啥？！擁刀槍3歹徒竟也未成年

被害高中生在2026年1月6日遭擄上車。讀者提供



基隆市發生擄人社會案件，被擄的是一名在小吃店打工的高中生，更令警方訝異的是，逮捕到三名涉案犯嫌竟也全是未成年，其中2名17歲、1名16歲，還搜出西瓜刀3把，且在犯嫌住處起獲玩具槍1把，全案依照妨害自由及妨害秩序罪偵辦 。

基隆市警察局一分局6日晚間21時許獲報一名男子遭數名男子擄走，被害人是一名高中生。警方不敢大意，立即啟動線上快打警力到場，同時調閱路口監視器，以車追人。

3名犯嫌到案，其中2名17歲、1名16歲。調查發現，被害高中生當晚遭數名男子帶離工作場所，警方搜索犯案車輛，查扣西瓜刀3支，且在犯嫌住處起獲玩具槍1把，被害人未受傷害。警方持續追查其餘涉案人等釐清案情。

廣告 廣告

基隆市警察局一分局分局長温基興表示，民眾遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網，呼籲民眾切勿心存僥倖，意圖危害社會治安，警方將嚴正執法。

警方逮捕三名犯嫌，並起刀和玩具槍。讀者提供

被害高中生遭擄上車。讀者提供

更多太報報導

茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」