高中生快搶！台大「先修課」擴大辦全國、馬來西亞「這6熱門課」搶先開

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記者周佩怡／台北報導

台大今（13）日宣布，115學年度將擴大辦理「高中生進階課程5年試辦計劃」，適用的高中生對象由原先的台北市擴展至全國及馬來西亞。（圖／資料照）

台灣大學高中生先修課程規模再擴大！台大今（13）日舉行校務會議，宣布115學年度將擴大辦理「高中生進階課程5年試辦計劃」，適用的高中生對象由原先的台北市擴展至全國及馬來西亞，並採「實體授課、同步直播、課程錄播」方式，讓不同地區學生皆有機會提早修習大學基礎課程，未來若入學台大，可依規定向就讀學系申請學分抵免。

108課綱推動自主學習與探索課程，高中生對大學課程體驗需求增加。台大指出，這項計劃結合校內教學資源與各學系師資，透過實體授課、同步直播、課程錄播等方式，讓高中生機會提早修習大學基礎課程。

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根據規劃，115學年度第1學期將開設微積分上、普通物理學甲上、經濟學原理、社會學、普通生物學及普通心理學等課程；第2學期則開設微積分下、普通物理學甲下、經濟學原理、社會學、普通心理學及普通化學丙等課程。

學生完成課程規定的學習活動、作業與評量後，將由台大核發修課證明，若未來錄取台大，可依相關規定向就讀學系提出學分抵免申請。

台大表示，計畫預計招收國內及馬來西亞高二、高三優秀高中生，每名學生以修習1門課程為限，由就讀高中依課程條件推薦報名。

台大校長陳文章表示，高中生提早接觸大學課程，有助培養自主探索與跨領域學習能力，也能降低進入大學後的適應壓力，讓學生有更多時間投入研究、跨領域學習及海外交流。

為協助高中端了解課程內容及推薦流程，台大將於6月16日上午9時30分至10時20分舉辦線上說明會。計畫報名自即日起至7月14日，115學年度第1學期將於9月8日開課。

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