高中生怨考試「答中華民國遭扣分」掀兩派網友大戰 校方回應了

高中生抱怨自己答案寫「中華民國」卻被扣分。圖／翻攝自Threads

日前一名高中生在社群平台Threads貼出自己的公民考卷，並抱怨自己答案寫「中華民國」卻被扣分，引起正反派網友熱議。對此，校方也出面回應了。

該名高中生貼出自己的公民考卷，從圖中可以看到題目詢問，「各國計算GDP後，習慣順便比較哪國最會賺、哪國生活水平高？但各國經濟發展條件不同，需統一標準後才能比較：國際以『美元匯率』與『購買力平價指數』換算亞洲幾國人均GDP，請回答下列問題」，而題目也列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國等國家的數據。

原PO在回答「請問哪國被低估最明顯？」時，以「中華民國」作答，但考卷上該答案卻被老師圈起來打了個問號，這也讓原PO相當不滿，決定放上網抱怨，「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」。

貼文曝光後，迅速引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「台灣和中華民國以現況來看是泛指同一個政治實體吧，如果題目本身只接受台灣而不接受中華民國，造成概念正確但文字不符的情況，這是題目設計本身不夠精確吧？同樣地簡寫的美國也是指美利堅合眾國，這概念也沒問題啊，但把中華民國簡寫成中國的說法是另外的政治討論，和題目考概念邏輯無關吧」、「我想老師的立場會是，題目上是寫台灣，就寫台灣，不知道你指的中華民國是憲法領土，還是實際控制領土，還是只有中華民國台灣省？但我覺得完全可以去反駁老師」。

但也有網友認為，「您好，題目上並無出現中華民國，因此答題上只能選上述六個國家中其中一個。另外目前中華民國憲法國土是包含大陸地區，這與題目論述之經濟體數據就會有落差，故答案不適合使用中華民國」、「先不提國名問題，題目上是台灣，回答就是台灣」、「如果答案是美國，你也不能寫美利堅合眾國」、「題目上寫台灣就是要答台灣，先不論中華民國、台灣的差別與爭論，你這樣寫就是純找碴啊」。

根據《中時新聞網》的報導，國立岡山高中教務處蘇主任表示，閱卷老師當時以紅筆圈起學生的答案，是因為僅以試題所附的標準答案作為評分依據。由於學生作答內容與標準答案相異，閱卷當下以紅筆將其答案圈起，而考試結束與學生討論時，並未承諾將予以計分或扣分。

蘇主任說明，事件發生於上週一，學校於隔日即完成成績更正，但部分學生未注意更新便在社群平台發文，造成外界對評分的誤解。蘇主任坦言，老師低估學生的心理反應及議題延燒的可能，會在課堂再次說明整起事件，並釐清題意與評分邏輯。為避免疑慮擴大，授課老師也會提醒學生查看更新後的試卷說明與成績，確保資訊透明一致。



