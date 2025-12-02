高中生惡搞燒壞鍋還落跑 師親自領人道歉賠償

嘉義一間連鎖火鍋店，發生有4名高中生惡搞，讓鍋子乾燒導致焦黑損壞，遭業者求償。（圖／TVBS）

嘉義一間連鎖火鍋店，發生有4名高中生惡搞，讓鍋子乾燒冒煙，提醒關火也不理，最後把鍋子燒壞了要求賠償竟然開溜，結果事件傳到學校，老師直接領著學生登門道歉並賠償店家損失，給學生一次震撼教育。

嘉義一間連鎖火鍋店，發生有4名高中生惡搞，讓鍋子乾燒導致焦黑損壞，遭業者求償。（圖／TVBS）

寒冷的天氣讓許多人選擇吃火鍋暖身，但在嘉義一間連鎖火鍋店卻發生了高中生惡搞的事件。當事店家表示，高中生們讓火空燒，導致鍋子整個鍋底焦黑，還能看到麵條黏在上面，已經無法使用只能全部丟棄。店家描述事發經過時指出，是因為湯燒乾後，學生們在鍋內玩耍，聲稱要炒麵。店員第一次請他們關火時被忽視，第二次告知需要賠償鍋子費用時，這些學生竟然直接離開了。

這起事件發生在1日晚上的用餐時間，當時有4名高中生到店用餐。店員發現他們的鍋子已經冒出濃煙，雖然請他們關火，但學生們不聽勸告，讓火繼續燒，最終將鍋子燒壞。當店家要求賠償時，學生們第一時間選擇了逃離現場。事件被發布到網路上後驚動了校方，隔天中午，老師便帶著學生前往店家登門道歉並賠償損失，才讓事件畫下句點。

四名高中生惡搞燒壞鍋子，第一時間遭求償還落跑，最後由老師親自領人登門道歉並賠償店家損失。（圖／TVBS）

校方人員強調，學校會利用朝會時間，對學生們宣導有關用餐禮儀、防災以及公共危險等事項。這次的教育不僅針對犯錯的學生，更是要提醒所有學生注意用火安全。此次事件雖然只是燒壞兩個鍋子，賠償了900元後道歉了事，但若不慎引發大火，再多的後悔也於事無補。希望學生們能從這次的教訓中學習，避免類似事件再次發生。

