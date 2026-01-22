高中生挑戰餐旅創意！世新大學觀光系寒假營隊引領新視野

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

當觀光規劃結合AI技術與實作課程，世新大學觀光學系寒假營隊「智慧型一級玩家：玩出未來的觀光挑戰營」讓高中生在創意與專業中找到未來的可能性。活動透過校園闖關、行程設計實作等多元活動，吸引對觀光與餐旅產業有興趣的高中生參與，展現出世新觀光系師生在專業教育上的創新實力。

世新大學觀光系營隊學員透過Google Maps解析旅遊地點特色與目標族群。（圖／世新大學提供）

營隊邀請管理學院院長江岷欽致開幕詞，觀光系主任林長郁與協同教師張傳卿分別授課，並由8位學長姐全程引導，讓學員在實際操作中學習觀光規劃的專業知識，體驗如何以專業視角重新審視觀光產業的挑戰與機遇。

本次營隊的兩大主題活動「成為智慧型一級玩家」與「玩你設計的行程」，設計內容兼具創意與專業。「解鎖世界地圖：旅遊玩家的未來任務」由林長郁帶領學員探索台灣離島的觀光承載力，透過Google Maps分析旅遊地點的特色與適合的目標族群。他以小琉球為例，指出當地民宿與青年旅館吸引年輕旅客，但也因人潮過多對環境造成壓力，並強調專業策劃需考量環境影響，提出平衡旅遊發展與環境保護的解決方案。

世新大學觀光系營隊學員參與「美食餐廳品味鑑賞」，體驗世新學生推崇的「神仙課」。（圖／世新大學提供）

世新大學觀光系營隊學員在學長姐協助下完成專屬旅遊規劃。（圖／世新大學提供）

「米其林等級玩家模式ON」則由張傳卿帶來世新觀光系被學生評為「神仙課」的「美食餐廳品味鑑賞」課程，帶領學員探索餐飲藝術與風味分析。他以番茄粒與橄欖油為例，指導學員運用「風味輪」感知食材的層次，並用準確的語言表達個人味覺經驗。他強調，餐飲藝術的核心在於理解食材背後的文化價值與創造力，這些能力是人工智慧無法取代的。

「玩你設計的行程」活動則以環台旅遊為主軸，讓學員選擇美食、大眾運輸、自駕遊、奢華旅行等多元主題，並結合AI技術生成行程與宣傳海報。學員在學長姐的協助下，透過討論與修改，完成專屬的旅遊規劃，充分體現創意與專業並重的學習成果。

世新大學觀光學系以創新課程設計與產學合作資源為基礎，培育具國際視野與實務能力的觀光專業人才。系上開設如「觀光大數據與AI應用」等特色課程，並與瑞士教育集團（Swiss Education Group, SEG）合作，提供雙聯學位學程與全球帶薪實習機會，讓學生直通世界級觀光與餐旅產業舞台。透過結合理論與實務的教學模式，世新觀光系持續為學生打造廣闊的學習與發展平台。

世新大學觀光系主任林長郁引導學員深入探索觀光專業。（圖／世新大學提供）

世新大學觀光系寒假營隊吸引熱愛觀光與餐旅產業的高中生參與。（圖／世新大學提供）

