高中生求援「客運停開害曠課」！過來人：20年前就這樣 基隆市議長回應了

近日有網友表示，自己因為「客運停開而被曠課」，貼文釣出不少過來人感嘆：20年前就這樣。圖／翻攝自臉書社團「國光客運和統聯客運」

許多人為了升學、校風及獲取更多資源等種種因素，都會選擇到台北念書。而近日就有網友無奈表示，自己因為「客運停開而被曠課」，他希望此問題能受到關注，貼文釣出不少過來人感嘆「20年前就這樣」，對此，基隆市議長童子瑋也回應了。

一名網友在treads上發文指出，自己是從基隆到台北就學的高中生，對他來說，到外地求學就像一隻渴求資源的鳥兒，但是他所面臨的好像不是像地方政府所喊出的口號「北北基一日共榮圈」那樣，他認為，這一直都是大家嚮往的，可是好像又遙不可及，每日通勤僅依靠某幾條客運路線，卻狀況百出。

廣告 廣告

「等待了一個半小時的我依然還在等車！」該網友直說，在他求學的這一年多來，無數次因為上不了客運（客滿）而被學校記上曠課，但這也不是他願意的，即時他再早起床排隊搭車，還是存在這些風險。不過，他也坦言，這些情況並不是沒有改善，在里長的幫助下，已有取得客運公司的協助，情況也確實有所改善，但若是遇到司機未執勤的情況，仍然治標不治本。

有網友在treads上發文指出，自己因為「客運停開而被曠課」，他希望此問題能受到關注。圖／翻攝自treads

該網友也透露，據他觀察發現，某間客運公司似乎存在著財務問題，「我也無法確定這是否有著直接關係，但我最希望的無非就是有個良好的通勤環境和公共交通系統。我只是一個高中生，我目前並沒有能力改變現況，但我希望我能透過社群媒體的力量讓相關單位看見，謝謝大家。因為有你們的關注，才有了更好的社會。」

此文一出，立刻掀起廣大網友共鳴，「我住在基隆客運788金瓜石發車的第三站，唸基隆女中的時候，每天搭第二班車，但路上人車越來越多，所以一定會遲到」、「北北基生活圈聽起來很近，但每天通勤的人，都知道那種時間、精神的耗損不是一句口號能解決的」、「我懂！但去台北讀書，老師也只會跟你說，這是你自己選的學校，在填選志願就應該考慮到交通這點」、「我女兒也和你一樣，所以她就選擇了一間，只需一台車可以直達的學校，但也因為怕上不了車及早上塞車的問題，她天天6:15就出門，有時候還是差一點點就遲到」、「推，我高中跟你過的一模一樣，只能透過5:30起床趕快去公車站卡位，不然根本上不了客運。我每天基本上花近4個小時在通勤，根本沒時間唸書」、「是基隆人，大學通勤四年直到現在26歲，也有感這幾年車子變少，但可能真的產業缺人力」、「這個問題…我20年前唸高中的時候就存在啦！我是沒有曠不曠課的問題，畢竟我高中唸台北的代價就是每天早上搭5：20的基隆市公車，去市區轉客運上學，放學回家連等十幾二十班客滿國光也輪不到我上車的荒誕，有人跟我擁有一樣的記憶嗎？」。

廣告 廣告

對此，基隆市議長童子瑋也現身說法，他表示，這位同學提到的問題，包含教育資源的落差、交通的不便都是許多基隆學子長期的心聲，這些問題政府都持續在研究，也會提出具體的改進方案，不會只是喊口號。「辛苦你了，這段留言是希望讓你知道，你在意的問題真的有人關心，希望你不要對公共事務失望。」



回到原文

更多鏡報報導

女星富婆包養13年！中國「最強軟飯男」李春平驟逝 雙姝曝光搶破兆遺產

我想回泰國！按摩店「悲慘境遇」曝 12歲女童33天接60位男客

強逼12歲女兒到日本性交易！媽媽本人也「在台賣淫」 背後疑有跨國犯罪