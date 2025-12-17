高中生看過來！東吳大學祭高額新生獎學金 最高4年240萬

東吳大學為爭取優秀高中生入學，祭出高額獎學金，4年最高可領240萬元。取自東吳大學官網



115學年升大學各管道招生陸續開跑，為吸引優秀學生就讀，東吳大學宣布正式設立「東吳大學端木愷校長獎學金」，獎勵以大學繁星推薦、申請入學、分發入學等管道入學成績優異，且以第一志願錄取東吳的學士班新生，最高4年可獲得240萬元獎學金。

近年高教受少子化影響，不少學校為搶新生入學，紛紛祭出高額獎學金，希望吸引學生就讀，其中以亞洲大學推出以第一志願選讀亞大，最高可領取360萬元入學獎學金最受矚目。如今東吳大學也正式設立「東吳大學端木愷校長獎學金」，並分為新生入學成績傑出獎學金及新生入學成績優秀獎學金兩類。

東吳大學表示，新生入學成績傑出獎學金，鎖定學測或分科測驗成績表現傑出，並以東吳大學為第一志願錄取的新生，最高可於四年內獲得240萬元獎學金。新生入學成績優秀獎學金則針對志在東吳、品學兼優的新生，最高可獎勵一學年，每學期發給新台幣3萬元。

東吳大學透露，期盼藉此吸引更多頂尖高中生選擇東吳、深耕專業，獲獎學生除入學成績優異外，還需於就學期間維持良好學業表現與品行，方能續領獎學金，藉此鼓勵學生持續精進學習、穩定投入專業養成。

東吳大學指出，前故校長端木愷任內致力於高等教育發展，為了延續端木愷校長推廣教育、培育人才的精神，在新任董事長唐松章的倡議下，集結校友及社會各界力量，設立「東吳大學端木愷校長獎學金」。獎學金的經費來源是校友及認同東吳大學治校理念的社會人士捐助，並採專帳管理，確保資源長期穩定運作，希望能藉此獎學金吸引更多頂尖高中生選擇東吳。

