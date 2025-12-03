高中生答案「台灣」寫成「中華民國」被扣分引熱議！網批：這樣寫純找碴

高雄高中生PO出考卷，「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」，引起網友熱議。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 高雄岡山雄一名高中生在社群平台PO出一張考卷「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」，只因填答時將「台灣」寫成「中華民國」，引起網友熱議，校方回應，考試主要是在測驗學生是否理解GDP計算及認知，決定給予該生該題成績，但仍提醒學生應依規填答。

高中生PO出的公民考卷中，一題要求回答美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國的GDP數據，但考生將「台灣」寫為「中華民國」被老師以紅筆圈起，該生PO文喊冤「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」。

大量網友紛紛留言討論「題目上寫台灣就是要答台灣，先不論中華民國、台灣的差別與爭論，你這樣寫就是純找碴啊」、「假如下次題目有出英國，請你不要寫英國，請寫『大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國』」、「以後還是出題繼續用A國、B國、C國、D國好了，省得一堆意識型態的麻煩」。

對此校方指出，該份試卷為該校第二次定期評量公民科試題，依照圖表，第55題按正確答案是「台灣」，閱卷教師根據標準答案原則未給「中華民國」計分，由於高三上學期成績將納入「繁星推薦」計算，校內老師於同日討論後決議，以「中華民國」作答亦給予同等分數，並強調公平性。

但校方強調，學校將持續運用各項管道加強宣導，提醒學生應充分閱讀試題說明等並依規填答，畢竟學生即將面對學科能力測驗、分科測驗考試等試務，充分理解各該考試規則及考題是重要學習。

