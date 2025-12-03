高中生答「中華民國」遭圈問號扣分 校方回應了

高雄一名高中生近日在Threads分享一張公民考卷，並表示「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





高雄一名高中生近日在社群平台Threads分享一張公民考卷，並表示「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」。只見高中生在考卷中，涉及GDP的題目中，將「台灣」改寫為「中華民國」，結果被閱卷老師以紅筆圈出並扣分。貼文曝光後，引發網友熱議，校方也已對此作出回應。

據原PO在Threads曬出的考卷，是高三公民課「現代社會與經濟」單元的試題，題組主要測驗學生對美國、中國、日本、台灣、新加坡及韓國的GDP數據理解，需依「美元匯率」與「購買力平價指數（PPP）」換算後選出正確答案。

廣告 廣告

不過，原PO在第55題將試題中標示為「台灣」的選項改寫成「中華民國」，填入答案區，遭閱卷老師圈問號扣分。這讓原PO不禁感嘆：「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」。

在 Threads 查看

貼文曝光後，引來大批網友議論紛紛，表示：「先不提國名問題，題目上是台灣，回答就是台灣」、「中華民國在1949年已滅亡，望周知」、「以前老師都教我，上面有什麼選項，就寫什麼選項，不要自作聰明，跟分數過不去」、「文不對題當然錯啊，人家上面就寫臺灣，然後你回答中華民國」、「以後還是出題繼續用A國、B國、C國、D國好了，省得一堆意識型態的麻煩」。

對此，校方表示，這次爭議試卷為校內第二次定期評量公民科，第四部分第51至60題測驗學生對各國經濟指標的理解，第55題標準答案為「台灣」，但學生填寫「中華民國」，依圖表說明應依表格資訊作答。而閱卷老師原依標準答案未給分，但考量成績列入繁星計畫及公平性，將此情形帶回科內討論。

校方說明，經12月1日討論後，科內老師認為考題重點在於GDP概念理解，決定給予該生分數。閱卷老師已於12月2日修正線上成績，並將於今日向班級說明。校方也強調，會持續透過各種管道提醒學生，務必仔細閱讀題目說明並依規填答，以保障自身權益。

更多東森新聞報導

考卷題目有「破麻」！金門某國中學生氣炸 校方回應了

獨家／嘉義女中招收男生引爭議 物理考卷藏「GIRLS ONLY」惹聯想

滿分考卷換可麗餅 售罄遭家長當街飆罵

