高中生考卷寫「中華民國」竟被圈紅扣分！掀50萬人論戰…校方急回應

記者簡榮良／高雄報導

一張考卷掀50萬人論戰！高雄岡山高中一名學生PO出公民考試卷，題目中給了美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國6個國家作為答案選填；不過，這名學生答題時，寫的是「中華民國」，被老師用紅筆圈起來扣分。他不解，答案寫自己國家的本名有錯嗎？對此，校方回應，圖表敘明國家名稱，應依表格資訊填答，但考量試題主要測驗學生是否理解GDP計算及認知，因此決定歸還分數。

高中生將題目給的「台灣」選項，於答題時寫「中華民國」，被老師用紅筆圈起扣分。（圖／翻攝自Threads＠xinyaaaaaaanhuang）

高雄岡山高中學生1日在社群平台Threads曬出公民與社會期中考試卷寫道：「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」。仔細看可卷，51到60題中列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國等6國，以「美元匯率」以及「購買力平價指數（PPP）」換算人均GDP數據讓學生作答。原PO在55題「請問哪國被低估最明顯」答案寫下「中華民國」，被老師用紅筆圈起並打上一個問號扣分。

廣告 廣告

原PO認為，台灣和中華民國以現況來看是泛指同一個政治實體，如果題目本身只接受「台灣」而不接受「中華民國」，造成概念正確但文字不符的情況是題目設計不夠精確。他並舉例：「簡寫的美國也是指美利堅合眾國，這概念也沒問題啊！但把中華民國簡寫成中國的說法是另外的政治討論，和題目考概念邏輯無關吧？」

對此，校方說明，該份試卷為該校第二次定期評量公民科試題，第四部份綜合題第51題至第60題在測驗各個國家經濟指標概念判斷。依照圖表，第55題按正確答案是「台灣」，學生填答「中華民國」。

校方回應，圖表敘明國家名稱，應依表格資訊填答，但試題主要測驗學生是否理解GDP計算及認知，因此決定歸還分數。（示意圖／資料照）

依該「題組題」已於圖表敘明國家名稱，請學生依表格資訊填答；衡酌學生即將面對學科能力測驗、分科測驗考試等試務，充分理解各該考試規則及考題(含填答選項)係重要之學習，但閱卷老師第一時間依據標準答案未給予分數，因高三上成績列入繁星計畫計算及考量考試給分公平性，因此將學生不同答案情形帶回科內討論，決定統一評分標準。

經12月1日閱卷老師與科內老師公同討論第55題答案。科內老師認為考試主要是在測驗學生是否理解GDP計算及認知，決定給予該生該題成績。閱卷老師已於12月2日上午於線上成績系統修正該生成績，並預計於12月3日利用上課時，向該班進行說明。

校方表示，將持續運用各項管道加強宣導，提醒學生應充分閱讀試題說明等並依規填答，避免影響其權益。

更多三立新聞網報導

高中生公民考卷寫「中華民國」被扣分 正反兩派網友戰翻

「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣

捍衛民主台灣是共同立場 賴清德：「一國兩制台灣方案」是不可碰觸紅線

國民黨擬為中配修《國籍法》！侯友宜：就是要效忠中華民國態度不變

