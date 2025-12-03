高中生考卷寫「中華民國」被扣分！挨轟活該下場曝

生活中心／周孟漢報導



對於許多國人來說，在「台灣」跟「中華民國」的認知上都有著諸多差異，一派人認為台灣就叫台灣，另一派人則認為是中華民國是一個國家，台灣只是中華民國的一個省。而在近日，1名高中生在社群曬出自己的期中考考卷，其中一道列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國6個國家的題目中，該名學生卻在答題處寫下「中華民國」，被老師扣分，還圈起來打上問號，讓他相當不解，文章曝光後引發熱烈討論。





1名高中生曬出考卷，透露在答案是「台灣」的題目中，以「中華民國」作答，卻被老師扣分。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Unsplash）

高雄岡山1名高中生日前在Threads發文，曬出期中考的公民考卷，只見該題組中列出了美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國，以「美元匯率」和「購買力平價指數（PPP）」換算後的人均GDP，並請學生做答，但該名學生卻沒在答題處寫下「台灣」2字，而是寫下「中華民國」，被老師圈起來打上問號，並進行扣分。





對於許多國人來說，在「台灣」跟「中華民國」的認知上都有著諸多差異。（圖／高市府提供）





學生無奈表示「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」，認為台灣和中華民國以現況來看，是泛指同一個政治實體吧，如果題目本身只接受「台灣」而不接受「中華民國」，造成概念正確但文字不符的情況，「這是題目設計本身不夠精確吧？！」，並以美國舉例，「簡寫的美國也是指美利堅合眾國，這概念也沒問題啊，但把中華民國簡寫成中國的說法，是另外的政治討論和題目考概念邏輯無關吧」。

學生以美國舉例，「簡寫的美國也是指美利堅合眾國，這概念也沒問題啊」。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Unsplash）





文章曝光後，至今已吸引超過7300名網友朝聖，大多網友都傻眼表示「中華民國在1949年已滅亡，望周知」、「不要在小地方裝Ｘ顯得自己多帥好嗎」、「現在老師真難當，寫個台灣也要被冠上強輸學生意識形態」、「Bro覺得自己很有獨立思考能力」；不過，也有不少人認同學生觀點，「審題不嚴謹，台灣不是國名」、「太誇張了！國名地名搞不清楚，什麼鬼學校的鬼師資？」、「你是對的！請相信自己，是你的老師有問題，強硬灌輸意識形態已經不適任教師了」。

文章曝光後，至今已吸引超過7300名網友朝聖，掀起一波論戰。（圖／翻攝自 Threads）





除了爭論「台灣」跟「中華民國」的認知外，其中也有人認為答題的關鍵是「題目的選項」，「先不提國名問題，題目上是台灣，回答就是台灣」、「題目選項ABC你會寫甲乙丙嗎」、「題目寫什麼就該回答什麼」、「你這個跟老師考卷寫中華民國，你答題寫台灣一樣，被扣分活該」、「題目就沒有中華民國，硬要寫純粹想製造爭議罷了」、「如果答案是美國，你也不能寫美利堅合眾國，ok？」、「題目上寫台灣就是要答台灣，先不論中華民國、台灣的差別與爭論，你這樣寫就是純找碴啊」。

對此，根據《東森新聞》報導，校方也做出回應，表示這張考卷是校內第二次定期評量公民科，第四部分第51至60題，測驗學生對各國經濟指標的理解。依照圖表來說，該題目標準答案為「台灣」，但學生填寫「中華民國」。

校方做出回應，表示最後決定給予該學生分數。（圖／翻攝自臉書粉專《國立岡山高級中學》）

校方強調，該題組已在圖表上表明國家名稱，請學生照表填答，但閱卷老師第一時間是以標準答案未給予分數，但考量高三成績將列入繁星計畫，以及考試公平性，因此將該情形帶回科內討論，最後經12月1日討論後，科內老師認為考題重點在於「GDP概念理解」，因此最後決定給予該學生分數，並在2日上午線上成績系統修正該生成績，並在今（3）日於課堂上進行說明。

