高中生考卷寫「中華民國」遭扣分！校方急忙澄清

高雄岡山高中近日發生一起考試爭議事件。該校一名高三學生在第二次定期評量公民科考試中，面對一道GDP計算題目時，將標準答案「台灣」寫成「中華民國」，遭閱卷老師以紅筆圈起扣分。這名學生隨後在社群平台Threads發文表示，答案寫自己國家的本名卻被扣分，引發網路熱烈討論，瀏覽人次突破50萬。

該份試題第51至60題為綜合題組，列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國等六個選項，以美元匯率和購買力平價指數換算人均GDP數據供學生作答。第55題詢問哪國被低估最明顯，學生填答「中華民國」而非題目所列「台灣」。

校方表示，題組已於圖表敘明國家名稱，學生應依表格資訊填答。閱卷老師第一時間依據標準答案未給予分數。考量高三上成績列入繁星計畫計算及給分公平性，將此案帶回科內討論。經12月1日科內老師共同討論後，認為考試主要測驗學生是否理解GDP計算及認知，決定給予該生該題成績。閱卷老師已於12月2日修正線上成績系統。

網友對此事件反應兩極。部分網友認為題目寫台灣就應答台灣，不論國名爭論，這樣作答是找碴。另一派則支持學生，認為台灣只是地區，中華民國才是國家名稱。

