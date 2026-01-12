高中生走訪斯里蘭卡（上）：被貼上「親中」標籤的島國，反而在破產後迎來外交紅利？
文：賴世依、陳逸寧、安禹丞、游辰希（作者均為高中生）
2022年斯里蘭卡破產，當媒體用「一帶一路」、「債務陷阱」簡化斯里蘭卡時，這場危機，卻意外地將斯里蘭卡推上地緣政治的棋桌中央，引發了中印兩國的「競爭性援助」。我們在當地的訪談與研究發現，「親中」的標籤過於簡化，這個島國的生存之道，是更古老的「不結盟」與更現實的「表現至上」。
在我們的研究啟程之前，團隊中所有人對斯里蘭卡的認識，幾乎都來自於國際新聞的片段：它是南亞一顆「印度洋的淚珠」，是錫蘭紅茶的故鄉，但近年來，它最鮮明的標籤，卻是「一帶一路」、「債務陷阱」，以及那筆割讓漢班托塔港（Hambantota Port）給中國99年的合約 。
在西方媒體的敘事中，斯里蘭卡幾乎被描繪成中國「債務陷阱外交」的樣板案例 ，一個因為過度依賴北京而失去主權的國家。因此，我們此行的核心問題非常明確：「斯里蘭卡，真的『親中』嗎？」
帶著這個大哉問，我們一行人經過近八小時的飛行，降落在可倫坡的班達拉奈克國際機場。而地緣政治的現實，立刻給了我們一個下馬威。
在填寫簽證表格時，我們赫然發現，這套系統無法讓我們以「台灣」的身分申請線上簽證，我們只能在機場花費近一小時、繳交60美金，在層層關卡中辦理落地簽——因為在他們的系統選項中，我們被「錯誤地」歸於「中國」的一個省之下。
這趟旅程的起點，就讓我們深刻體會到，所謂的「國際政治」不只是新聞上的名詞，而是會真實影響你我行程、甚至是否認你我身分的具體阻礙。而這個將我們視為「親中」的國家，它自己的「親中」標籤，又是如何形成的？
破產的代價：加油站前的悲劇
我們的訪談，正值斯里蘭卡宣布國家破產（2022年）後的緩慢復甦期。這場危機對人民的衝擊，是我們難以想像的殘酷與具體。2022年，斯里蘭卡的經濟全面崩潰，這場危機源於長期的財政管理不善、COVID-19對觀光業的致命打擊、不明智的減稅政策，以及一項倉促的全國有機農業轉型政策 。
一位在可倫坡的受訪者，向我們描述了當時的慘況：國家外匯存底耗盡，無法進口燃料、藥品和食物。城市陷入停擺，加油站前排起了望不到盡頭的長隊，人們需要等待數天才能加上一點點汽油。
這不僅僅是不便，更是生死交關。
「破產的紅利」：一場中印的競爭性援助
按照常理，一個經濟崩潰、社會失序的國家，應該會失去所有國際談判籌碼，成為任人宰割的「國際孤兒」。希臘和葡萄牙在歐債危機中的經歷，似乎就是這樣 。
然而，斯里蘭卡破產後非但沒有讓它變得無足輕重，反而意外地提升了它的地緣政治顯著性 ，為它贏得了奇特的「破產紅利」。
為什麼？答案就在地圖上。這座島嶼坐落在印度洋的航運命脈上。誰能在此取得存在，就能在印度洋布下關鍵棋子。
對中國，這是「一帶一路」的核心節點，漢班托塔港是輻射印度洋的戰略前哨。對印度，中國在家門口插旗，是嚴重的國安挑戰。因此印度必須透過援助與投資，確保斯里蘭卡不會完全倒向北京。
這場斯里蘭卡的破產，意外地引爆了印度與中國——這兩個亞洲巨人——一場激烈的「競爭性拉攏」。
印度方面，在危機爆發時，新德里迅速啟動了「鄰里優先」政策 。印度扮演了「第一反應者」的角色，提供了超過40億美元的緊急援助，包括信貸額度、燃料和食品 。這不僅是人道救援，更是一次精準的軟實力投射，旨在向斯里蘭卡證明：在關鍵時刻，印度才是那個「即時且可靠的安全提供者」 。
中國方面，作為斯里蘭卡最大的雙邊債權國 ，中國起初的態度相對謹慎，因為它深知自己過去的「一帶一路」貸款，正被西方指責為釀成危機的元兇 。但在印度高調介入後，北京迅速跟進，宣布了為期兩年的債務暫緩償還，並承諾了一筆高達37億美元的石油精煉廠投資——這將是斯里蘭卡有史以來最大的一筆外國投資 。
斯里蘭卡的地理位置，確保了「它的麻煩，就是全球的麻煩」。它用自己的「脆弱性」作為槓桿 ，換取了在夾縫中生存的空間。
這場中印競逐的現實，讓我們回到了最初的提問。如果斯里蘭卡真的「親中」，印度為何要傾盡全力援助？如果它「親印」，又怎會欠下中國巨額債務？
答案是，「親中」的標籤，從一開始就過度簡化了這個國家的外交邏輯。
我們不管它來自哪裡，只要它能用
我們在可倫坡訪談了一位IT產業的專業人士 Ishkey Irshard。當我們問及他對中、印、日等國技術的看法時，他的回答一語道破了斯里蘭卡的務實主義：
「重點不是它（技術或資金）來自哪裡——而是它是否有效，以及我們能否及時得到它。」
與IT工程師的訪談實錄
Photo Credit: 作者提供
與IT工程師的訪談實錄
這就是為什麼印度支持的再生能源電網、中國營運的港口，和日本援助的醫院項目可以同時並存 。
這種「表現至上」的邏觀，我們在南部的農村也得到了印證。一位當地農夫告訴我們，他更喜歡使用價格高昂的日本農機，而不是相對廉價的印度型號，原因很簡單：「日本的性能更好，故障更少。」
與斯里蘭卡在地農夫的訪談實錄
Photo Credit: 作者提供
與斯里蘭卡在地農夫的訪談實錄
對這位農夫來說，選擇日本的機器，與政治忠誠無關，而是關乎效率與生計 。
在夾縫中求生的島國
從漢班托塔港的「債務陷阱」，到破產後的「中印競逐」，再到農夫口中的「日本農機」。我們在斯里蘭卡的所見所聞，拼湊出了一個遠比「親中」標籤複雜萬分的圖像。
斯里蘭卡不是一個被動的受害者，它是一個主動的、有時甚至有些魯莽的「玩家」。它利用自己的戰略位置，在大國的夾縫中尋求發展的最大公約數。它將基礎設施當作外交工具，將大國的投資，視為可以商業談判、而非政治結盟的合約 。
當然，這套策略的風險極高。國內的腐敗與治理不彰 ，使它在2022年幾乎傾覆。
但回顧我們在機場的經歷，同樣身為在強權夾縫中求生的島嶼子民，斯里蘭卡的歷史與現實，或許能給我們帶來一些不同的思考。它不是一個簡單的「親中」國家，它是一個在殖民、內戰與破產的廢墟上，不計一切代價，試圖重新站起來的島國。
一杯手搖飲的連結
台灣街頭一杯尋常的錫蘭紅茶，維繫著斯里蘭卡農村的經濟命脈。但在這古老的茶香之外，一個擁有92%高識字率與強大IP保護的「IT產業」，正被視為國家復甦的希望。我們在田野調查中發現，無論新舊，斯里蘭卡都在用「品質」對抗「規模」，試圖在強鄰環伺下，找到自己的經濟主權。
英國殖民時期種下的錫蘭茶，穿過印度洋與馬六甲海峽，最終流進了台灣的街頭——以另一種形式復活。我們走進任何一間手搖飲店點的那杯「錫蘭紅茶拿鐵」，很可能就來自康提（Kandy）的山谷。對我們來說，這只是一杯日常的飲品；但對千里之外的斯里蘭卡而言，這卻是國家經濟的命脈。
我們在台灣對手搖飲的日常消費，無形中維繫著斯里蘭卡農村的經濟；而斯里蘭卡的茶，也在台灣的創意飲品文化中找到新的生命。
這或許是地緣政治地圖上看不到的聯盟，一種沒有軍艦與港口，卻能日復一日被我們捧在手心的連結。但在我們抵達可倫坡，目睹了破產後的景象時，我們不禁思考：一個國家的經濟，能永遠依賴一片小小的茶葉嗎？
在古老的茶香之外，斯里蘭卡是否正在尋找新的出路？
舊經濟的驕傲與掙扎
斯里蘭卡的經濟，長期建立在「茶葉、旅遊、紡織」這幾根古老的支柱上。尤其是在高地，涼薄的霧氣繞過茶樹，順著山坡鋪進世界市場的景觀，定義了這個國家的形象。
實地走訪Labookellie，是斯里蘭卡歷史最悠久，也是最大的茶園生產區
Photo Credit：作者提供
實地走訪Labookellie，是斯里蘭卡歷史最悠久，也是最大的茶園生產區
但在全球化的競爭中，這份驕傲正備受威脅。一位農業從業者在我們的訪談中直言：「斯里蘭卡太小，打不贏印度，只能靠品質。」
這句話，精準地道出了斯里蘭卡傳統產業的困境與策略。它無法在「量」上與印度這樣的巨人抗衡，唯一的出路，就是轉向「質」。
在我們的調查中，這種「品質至上」的策略，也反映在其他領域。一位南部省的農夫告訴我們，他更喜歡使用價格高昂的日本農機，而不是相對廉價的印度型號。這是一種根植於斯里蘭卡專業人士心中的「表現至上」原則。然而，這條「品質之路」走得異常艱辛。
2021年，斯里蘭卡政府一項倉促、激進的全國性「有機農業」轉型政策，幾乎摧毀了這個國家的農業根基 。這項政策禁止化肥進口，導致農作物產量銳減，甚至連賴以出口的茶葉都受到重創，進一步加劇了外匯短缺，成為壓垮國家的最後一根稻草。
舊經濟的脆弱，在這次人為的政策失誤下暴露無遺。它證明了斯里蘭卡迫切需要新的、更具韌性的經濟引擎。
延伸閱讀
核三公投之後：台灣缺的不是能源選項，而是對制度的信任
悲傷科技下的親密幻覺：當生成式AI替逝者回訊，我們究竟和誰在說話？
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 173
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 50
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 3
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 75
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 236
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 5
1月27檔ETF除息一表看！這2檔ETF年息率竟飆破15%
時間來到2026年，ETF投資人也喜迎來新的「配息輪迴」。《Yahoo股市》也統計本月除息的27檔ETF一覽表，其中最令人驚豔的莫過於年息突破15%的國泰台灣科技龍頭（00881）、群益半導體收益（00927），在科技股的優異表現之下，配息表現相當亮眼，令人稱羨。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 2
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 5 小時前 ・ 978
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 5 小時前 ・ 248
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 67
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 23 小時前 ・ 5
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 5 小時前 ・ 4
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 21