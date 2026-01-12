高中生走訪斯里蘭卡（上）：被貼上「親中」標籤的島國，反而在破產後迎來外交紅利？

文：賴世依、陳逸寧、安禹丞、游辰希（作者均為高中生）

2022年斯里蘭卡破產，當媒體用「一帶一路」、「債務陷阱」簡化斯里蘭卡時，這場危機，卻意外地將斯里蘭卡推上地緣政治的棋桌中央，引發了中印兩國的「競爭性援助」。我們在當地的訪談與研究發現，「親中」的標籤過於簡化，這個島國的生存之道，是更古老的「不結盟」與更現實的「表現至上」。

在我們的研究啟程之前，團隊中所有人對斯里蘭卡的認識，幾乎都來自於國際新聞的片段：它是南亞一顆「印度洋的淚珠」，是錫蘭紅茶的故鄉，但近年來，它最鮮明的標籤，卻是「一帶一路」、「債務陷阱」，以及那筆割讓漢班托塔港（Hambantota Port）給中國99年的合約 。

在西方媒體的敘事中，斯里蘭卡幾乎被描繪成中國「債務陷阱外交」的樣板案例 ，一個因為過度依賴北京而失去主權的國家。因此，我們此行的核心問題非常明確：「斯里蘭卡，真的『親中』嗎？」

帶著這個大哉問，我們一行人經過近八小時的飛行，降落在可倫坡的班達拉奈克國際機場。而地緣政治的現實，立刻給了我們一個下馬威。

在填寫簽證表格時，我們赫然發現，這套系統無法讓我們以「台灣」的身分申請線上簽證，我們只能在機場花費近一小時、繳交60美金，在層層關卡中辦理落地簽——因為在他們的系統選項中，我們被「錯誤地」歸於「中國」的一個省之下。

這趟旅程的起點，就讓我們深刻體會到，所謂的「國際政治」不只是新聞上的名詞，而是會真實影響你我行程、甚至是否認你我身分的具體阻礙。而這個將我們視為「親中」的國家，它自己的「親中」標籤，又是如何形成的？

破產的代價：加油站前的悲劇

我們的訪談，正值斯里蘭卡宣布國家破產（2022年）後的緩慢復甦期。這場危機對人民的衝擊，是我們難以想像的殘酷與具體。2022年，斯里蘭卡的經濟全面崩潰，這場危機源於長期的財政管理不善、COVID-19對觀光業的致命打擊、不明智的減稅政策，以及一項倉促的全國有機農業轉型政策 。

一位在可倫坡的受訪者，向我們描述了當時的慘況：國家外匯存底耗盡，無法進口燃料、藥品和食物。城市陷入停擺，加油站前排起了望不到盡頭的長隊，人們需要等待數天才能加上一點點汽油。

這不僅僅是不便，更是生死交關。

「破產的紅利」：一場中印的競爭性援助

按照常理，一個經濟崩潰、社會失序的國家，應該會失去所有國際談判籌碼，成為任人宰割的「國際孤兒」。希臘和葡萄牙在歐債危機中的經歷，似乎就是這樣 。

然而，斯里蘭卡破產後非但沒有讓它變得無足輕重，反而意外地提升了它的地緣政治顯著性 ，為它贏得了奇特的「破產紅利」。

為什麼？答案就在地圖上。這座島嶼坐落在印度洋的航運命脈上。誰能在此取得存在，就能在印度洋布下關鍵棋子。

對中國，這是「一帶一路」的核心節點，漢班托塔港是輻射印度洋的戰略前哨。對印度，中國在家門口插旗，是嚴重的國安挑戰。因此印度必須透過援助與投資，確保斯里蘭卡不會完全倒向北京。

這場斯里蘭卡的破產，意外地引爆了印度與中國——這兩個亞洲巨人——一場激烈的「競爭性拉攏」。

印度方面，在危機爆發時，新德里迅速啟動了「鄰里優先」政策 。印度扮演了「第一反應者」的角色，提供了超過40億美元的緊急援助，包括信貸額度、燃料和食品 。這不僅是人道救援，更是一次精準的軟實力投射，旨在向斯里蘭卡證明：在關鍵時刻，印度才是那個「即時且可靠的安全提供者」 。

中國方面，作為斯里蘭卡最大的雙邊債權國 ，中國起初的態度相對謹慎，因為它深知自己過去的「一帶一路」貸款，正被西方指責為釀成危機的元兇 。但在印度高調介入後，北京迅速跟進，宣布了為期兩年的債務暫緩償還，並承諾了一筆高達37億美元的石油精煉廠投資——這將是斯里蘭卡有史以來最大的一筆外國投資 。

斯里蘭卡的地理位置，確保了「它的麻煩，就是全球的麻煩」。它用自己的「脆弱性」作為槓桿 ，換取了在夾縫中生存的空間。

這場中印競逐的現實，讓我們回到了最初的提問。如果斯里蘭卡真的「親中」，印度為何要傾盡全力援助？如果它「親印」，又怎會欠下中國巨額債務？

答案是，「親中」的標籤，從一開始就過度簡化了這個國家的外交邏輯。

我們不管它來自哪裡，只要它能用

我們在可倫坡訪談了一位IT產業的專業人士 Ishkey Irshard。當我們問及他對中、印、日等國技術的看法時，他的回答一語道破了斯里蘭卡的務實主義：

「重點不是它（技術或資金）來自哪裡——而是它是否有效，以及我們能否及時得到它。」

與IT工程師的訪談實錄

與IT工程師的訪談實錄

這就是為什麼印度支持的再生能源電網、中國營運的港口，和日本援助的醫院項目可以同時並存 。

這種「表現至上」的邏觀，我們在南部的農村也得到了印證。一位當地農夫告訴我們，他更喜歡使用價格高昂的日本農機，而不是相對廉價的印度型號，原因很簡單：「日本的性能更好，故障更少。」

與斯里蘭卡在地農夫的訪談實錄

與斯里蘭卡在地農夫的訪談實錄

對這位農夫來說，選擇日本的機器，與政治忠誠無關，而是關乎效率與生計 。

在夾縫中求生的島國

從漢班托塔港的「債務陷阱」，到破產後的「中印競逐」，再到農夫口中的「日本農機」。我們在斯里蘭卡的所見所聞，拼湊出了一個遠比「親中」標籤複雜萬分的圖像。

斯里蘭卡不是一個被動的受害者，它是一個主動的、有時甚至有些魯莽的「玩家」。它利用自己的戰略位置，在大國的夾縫中尋求發展的最大公約數。它將基礎設施當作外交工具，將大國的投資，視為可以商業談判、而非政治結盟的合約 。

當然，這套策略的風險極高。國內的腐敗與治理不彰 ，使它在2022年幾乎傾覆。

但回顧我們在機場的經歷，同樣身為在強權夾縫中求生的島嶼子民，斯里蘭卡的歷史與現實，或許能給我們帶來一些不同的思考。它不是一個簡單的「親中」國家，它是一個在殖民、內戰與破產的廢墟上，不計一切代價，試圖重新站起來的島國。

一杯手搖飲的連結

台灣街頭一杯尋常的錫蘭紅茶，維繫著斯里蘭卡農村的經濟命脈。但在這古老的茶香之外，一個擁有92%高識字率與強大IP保護的「IT產業」，正被視為國家復甦的希望。我們在田野調查中發現，無論新舊，斯里蘭卡都在用「品質」對抗「規模」，試圖在強鄰環伺下，找到自己的經濟主權。

英國殖民時期種下的錫蘭茶，穿過印度洋與馬六甲海峽，最終流進了台灣的街頭——以另一種形式復活。我們走進任何一間手搖飲店點的那杯「錫蘭紅茶拿鐵」，很可能就來自康提（Kandy）的山谷。對我們來說，這只是一杯日常的飲品；但對千里之外的斯里蘭卡而言，這卻是國家經濟的命脈。

我們在台灣對手搖飲的日常消費，無形中維繫著斯里蘭卡農村的經濟；而斯里蘭卡的茶，也在台灣的創意飲品文化中找到新的生命。

這或許是地緣政治地圖上看不到的聯盟，一種沒有軍艦與港口，卻能日復一日被我們捧在手心的連結。但在我們抵達可倫坡，目睹了破產後的景象時，我們不禁思考：一個國家的經濟，能永遠依賴一片小小的茶葉嗎？

在古老的茶香之外，斯里蘭卡是否正在尋找新的出路？

舊經濟的驕傲與掙扎

斯里蘭卡的經濟，長期建立在「茶葉、旅遊、紡織」這幾根古老的支柱上。尤其是在高地，涼薄的霧氣繞過茶樹，順著山坡鋪進世界市場的景觀，定義了這個國家的形象。

實地走訪Labookellie，是斯里蘭卡歷史最悠久，也是最大的茶園生產區

實地走訪Labookellie，是斯里蘭卡歷史最悠久，也是最大的茶園生產區

但在全球化的競爭中，這份驕傲正備受威脅。一位農業從業者在我們的訪談中直言：「斯里蘭卡太小，打不贏印度，只能靠品質。」

這句話，精準地道出了斯里蘭卡傳統產業的困境與策略。它無法在「量」上與印度這樣的巨人抗衡，唯一的出路，就是轉向「質」。

在我們的調查中，這種「品質至上」的策略，也反映在其他領域。一位南部省的農夫告訴我們，他更喜歡使用價格高昂的日本農機，而不是相對廉價的印度型號。這是一種根植於斯里蘭卡專業人士心中的「表現至上」原則。然而，這條「品質之路」走得異常艱辛。

2021年，斯里蘭卡政府一項倉促、激進的全國性「有機農業」轉型政策，幾乎摧毀了這個國家的農業根基 。這項政策禁止化肥進口，導致農作物產量銳減，甚至連賴以出口的茶葉都受到重創，進一步加劇了外匯短缺，成為壓垮國家的最後一根稻草。

舊經濟的脆弱，在這次人為的政策失誤下暴露無遺。它證明了斯里蘭卡迫切需要新的、更具韌性的經濟引擎。

