高中生走訪斯里蘭卡（下）：免費醫療與高勞權的「南亞新加坡」，為何面臨人才大失血？

文：賴世依、鄭庭州、陳逸寧、安禹丞、鄭皓澤、宋旻儒、黃胤瑋（作者均為高中生）

尋找新的「標誌性產業」

在我們的調查中，受訪者們提出了一個極具啟發性的概念：「經濟名片產業」（signature economic sector）。小國若想在全球舞台上獲得重要性，往往需要一個標誌性的產業，例如以色列的軍事精密製造業，或是，台灣的半導體技術 。

目前，斯里蘭卡政府已經將資訊與通訊技術（ICT）產業視為未來經濟的支柱，並夢想將其出口貢獻提升至30億美元 。在過去的十年裡，斯里蘭卡的IT-BPM（資訊技術與業務流程管理）部門已經實現了超過300%的驚人增長，在國家破產前，每年已能穩定賺取12億美元的外匯 。

在2022年那場幾乎讓一切停擺的經濟雪崩中，IT產業是少數幾個仍能維持運作、為國家賺取寶貴外匯的命脈之一。

當茶園因化肥禁令而凋零，當觀光客因疫情與動亂而消失，是這些閃爍的螢幕和跨國的程式碼，撐住了斯里蘭卡經濟的最後一口氣。

解構IT之夢——斯里蘭卡憑什麼挑戰印度？

當我們談論「南亞的IT產業」時，所有人的目光都會立刻投向那個無法忽視的巨人——印度。班加羅爾的「印度矽谷」，以其龐大的人才庫和廉價的勞動力成本，幾乎壟斷了全球IT外包市場。

斯里蘭卡，這個人口僅2200萬的島國，憑什麼挑戰印度？斯里蘭卡不打算、也不需要在「成本」上與印度競爭；它要競爭的，是「品質」與「信賴」 。

法律與IP保護，是斯里蘭卡最關鍵、也最容易被忽視的「隱形優勢」。

在我們的訪談中，一位律師強調，斯里蘭卡的商業法律體系承襲自英國法 ，其獨立的司法機構能有效防止政治干預，保障商業環境的公平 。

與律師的訪談實錄

Photo Credit: 作者提供

對於IT產業而言，這一點至關重要。斯里蘭卡擁有全南亞最為健全的「智慧財產權」（IP）保護 。它簽署了多項關於電子交易與電腦犯罪的國際條約 ，這意味著，當一家國際科技公司將其核心程式碼外包給斯里蘭卡時，他們所能獲得的法律保障，遠高於區域內的其他國家。

正如世界銀行所驗證的，斯里蘭卡正致力於將其法律框架現代化，使其「更有效率、更透明，更能回應公眾與私營部門的需求」 。

當印度還在以「量」取勝時，斯里蘭卡正在打造一個以「信賴」為核心的精品市場。

最高品質的人才庫

這是一切的核心。如果說斯里蘭卡有什麼是印度無法比擬的資產，那就是它的人民素質。

根據斯里蘭卡教育部的數據，該國的總體識字率高達92%，不僅是南亞最高，更是全亞洲的頂尖水準 。這高達92%的識字率，是斯里蘭卡發展「簽名產業」最關鍵的「人力資本」 。

這不只是會讀書寫字而已。斯里蘭卡政府正傾力推動高等教育，專注於提升學生的「有效溝通技巧」和「IT識字率」 。

具體數據顯示，斯里蘭卡人口的「數位識字率」已達63.8%，「電腦識字率」也達39.5% 。這意味著一個極具競爭力的勞動力結構：他們不僅擁有高學歷，還具備IT產業所需的專業技能與國際溝通能力。

一位IT業者在訪談中總結道：「印度提供的是低成本的勞動力，而斯里蘭卡提供的，是結合了可負擔成本與高品質服務的『最佳夥伴』。」

在斯里蘭卡，我們看到了一個清晰的國家戰略：利用其穩定的法律、金融和高品質的人才，避開與印度的低成本紅海競爭，轉而開闢一個專注於高附加價值、高信任度的IT服務藍海。

從「Starbeans」到「南亞新加坡」

在我們剛到可倫坡的那個夜晚，巴士駛過昏暗的街道，一塊熟悉的招牌吸引了我們的目光。那是一家名為「Starbeans」的咖啡館，招牌的樣式與星巴克（Starbucks）極為相似。

在當時，我們將它視為一個模仿、山寨的幽默縮影。

但在我們完成了對IT產業的訪談後，我們對這個國家有了新的理解。如果說「Starbeans」代表了過去那個只能依賴模仿、代工的斯里蘭卡；那麼，它現在傾力打造的IT產業，則代表了完全不同的雄心。

這不再是模仿，而是試圖建立一個比肩世界的「簽名產業」。

如果斯里蘭卡能善用其IT優勢，它有潛力成為「南亞的新加坡」，一個在強權夾縫中，憑藉高品質服務、穩定法治和全球連結而茁壯的智慧島國。

IT之夢的阿基里斯腱——人才的「大失血」

斯里蘭卡雖然將IT產業視為接下來的重點發展產業，他們卻面臨一個致命的威脅，那就是人才的「大失血」。在我們訪談的過程中，幾乎每一位專業人士——無論是IT工程師、律師，還是醫生——都提到了這個現象。

斯里蘭卡擁有令人稱羨的保障，諸如免費的醫療、免費的教育、健全的勞工法規。但2022年，斯里蘭卡有超過30萬人移民到其他國家尋求工作。一個擁有如此健全保障的國家，為什麼留不住自己的人才？

斯里蘭卡的悖論在於：它擁有全南亞最好的免費教育體系，傾盡國家資源培育出頂尖的工程師、醫生和學者 。然後，在他們畢業後，國家卻無法提供足夠的薪資和有尊嚴的生活，迫使他們成批地離開 。

2022年的經濟危機，更是引發了斯里蘭卡史上最大規模的移民潮，超過30萬人在一年內離開了國家 。

這為IT產業的未來蒙上了一層巨大的陰影。一位IT公司的經理告訴我們，他們面臨的最大挑戰不是缺少訂單，而是「留不住人」。醫院失去了最有經驗的護士和技師 ；新創公司剛培養出得力的中階主管，他們隔天就遞出了辭呈 。

為什麼？為什麼一個提供免費教育、擁有健全勞工法規的國家，會遭到自己的人民如此決絕地拋棄？

現實的「留存戰爭」

一份法規可以阻止老闆的「工資盜竊」，卻不能保證這份工資能讓你在首都活下去 。

我們在研究中發現了一組驚人的數據：斯里蘭卡的「全國最低月薪」標準約為1萬7500盧比（LKR）；然而，在首都可倫坡的「都市生活工資」基準卻高達11萬5943盧比 ——兩者之間存在著近乎7倍的災難性差距。

這已經不是低薪的問題，這是一種結構性的「都市排斥」。

當一個國家的法律保障了你的最低薪資，但這份薪資卻連體面生活標準的七分之一都不到時，法律保障這四個字，就成了一個空洞的笑話。

更糟糕的是，壓垮一個年輕專業人士的，甚至不是薪水本身，而是那筆龐大的「非工資負擔」。

一位新晉護士，有辦法在醫院附近租到一間負擔得起的公寓嗎？

一位IT畢業生，每天能否負擔得起從郊區往返市中心通勤的交通費用？

一個年輕的雙薪家庭，是否能找到一間不會吃掉大半份薪水的托兒所？

當這些問題的答案通通是「否」的時候，「離開」不是一種背叛，僅僅是一種理性而無奈的判斷 。

無聲的崩壞：醫生眼中的失血危機與「超越免費醫療」的體系崩塌

斯里蘭卡社會的危機，不僅止於人才的外流。更深層的崩壞，正在撕裂這個國家最引以為傲的象徵——「免費醫療」的神話。

在訪談中，醫師Dr. Suneth Rajawasan以疲憊的語氣對我們說：「我們的醫療是免費的，但藥局的架上卻是空的。」這句話揭露了殘酷的現實：一個國家的公共衛生韌性，並不取決於它擁有多少免費診所，而是建立在兩個脆弱的支柱上——穩定的藥品供應鏈與健全的心理支持系統。

團隊與斯里蘭卡當地著名醫生的訪談實錄

Photo Credit: 作者提供

然而，當外匯存底耗盡，斯里蘭卡失去了進口基礎藥品的能力。胰島素、抗生素、麻醉劑，甚至最普通的止痛藥，都從醫院的藥架上消失。這場危機毫不留情地波及所有人——報告指出：「即使是富人，也買不到不存在於貨架上的藥。」

「我們的公共醫療制度，正被財政壓力壓得喘不過氣。」那位醫師無奈地說。隨著醫學生畢業後紛紛選擇移民，醫療系統正經歷一場緩慢的失血。「如果薪資結構不改革，五年後我們將面臨嚴重的人力真空。」

他的一席話揭開了宏觀數據背後的現實——社會福利體系的潰散，正悄然侵蝕國家的根基。當最優秀的人才離開，再完善的法律與金融制度，又究竟能為誰而運作？

裂縫中的圖像：沒有答案的未來

這趟旅程，我們從一個關於「親中」的地緣政治提問開始，途經了「紅茶」與「IT」的經濟辯證，最終抵達了斯里蘭卡最柔軟、也最沉痛的本身，也就是它的社會。

我們原以為會看到一個社會福利天堂，卻發現了一個「人才空洞化」的國家。那套建立在「免費教育」與「紙上勞權」的舊合約，早已無法回應全球化下的人才流動。

這個時代的新契約，關乎的是「生活可負擔性」與「人才留存率」的問題。一位年輕專業人士，能否在他受訓的城市裡，看見一個真實的未來：一份能負擔公寓與交通的工資、一份不會吞噬收入的托兒服務，以及一條清晰可見的晉升階梯。

這些聲音交織成一幅充滿矛盾的圖景：

一位農業從業者苦惱於昂貴的進口種子，一位IT工程師在黑市與數位化的夾縫中尋找希望。法律界人士對制度懷抱信心，醫療界人士卻對未來感到絕望。這座島國像一面布滿裂縫的牆。有人在裂縫中看見長出綠芽的希望，有人卻只看到整面牆即將崩塌的危機。

走訪一圈後我們才明白，斯里蘭卡的掙扎是一個痛苦的警示：一個國家的強盛，最終不取決於它有多少航母停靠，也不取決於它有多少科技園區，而是取決於，它的人民在受完最好的教育後，是否仍「願意」且「能夠」留下來，為自己的土地服務。

真正的挑戰，或許在於如何將這些零散、甚至相互矛盾的希望，拼湊成一個能與世界對接的未來。一個沒有標準答案、卻藏在每一位律師、醫生、農夫與工程師眼神中的未來。

