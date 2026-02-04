高中生選系 最愛醫藥

高教資訊平台以網路大數據分析高中生選系趨勢，資料顯示嘉南藥理大學藥學系首度位居熱門科系冠軍。示意圖為藥師配藥。（本報資料照片）

115學年度大學學測甫落幕，考生即將進入選填志願階段，高教資訊平台「大學問」依照超過5000萬筆的網路大數據分析，公布「2026高中生最愛百大熱門科系排行榜」，資料顯示台灣高中生的大學志願選填正出現轉變。今年度最受歡迎的熱門科系由嘉南藥理大學藥學系首度位居冠軍，而台大依舊有最多科系上榜，位於中南部的頂大則受地緣壓力影響，面臨招生挑戰。

大學問依照Google最新版本分析工具GA4大數據，分析過去1年的5468萬筆大學科系招生資料，並公布最新百大熱門科系。

值得關注的是，有助學子穩定就業的國考證照科系，人氣特別高，由嘉南藥理大學藥學系奪得冠軍，另外像是屏東科技大學獸醫系（20名）、大仁科技大學藥學系（27名）、長庚科大護理系（42名）、國立台北護理健康大學護理系（52名）、嘉義大學獸醫系（60名），都獲得不錯的名次。

公立頂大方面，台大依舊是進榜科系最多的學校，共14系打進百大，特別是國企系（77名）、會計系（91名）、工商管理系（94名）首次進榜。相較之下，成功大學及中央大學、中正大學、中山大學等校，則面臨挑戰。

大學問執行長魏佳卉認為，少子化加劇考生對校系區域選擇的差異性，導致台大光環擴張，位於中南部的公立頂大則受到地緣壓力，「越往南影響越大」。

社會組考生則較為青睞財經學群，如台大財金（14名）、台北商業大學國貿系（44名），名次都不錯。而教育領域以輔導諮商學類為亮點，如台灣師範大學教育心理與輔導系（31名）、台北教育大學心理諮商系（53名）、清大教育心理與諮商系（65名），都具有高人氣。

魏佳卉說，身處情緒教育與心理健康需求激增的時代，具備諮商心理師國考資格及公教職保障的系所，成為社會組穩定的防禦型志願。