高中生鼻竇炎「蓄膿感染大腦」 緊急開顱仍搶救無效！

一名高中男生發燒5天，但精神狀況非常差，醫師察覺有異緊急進一步檢查，發現竟是鼻竇炎感染大腦，雖然緊急進行開顱手術，但為時已晚最終不治。醫師提醒，兒少發燒最關鍵的警訊並非「有沒有退燒」，而是「退燒後精神有沒有恢復」。家長若發現孩子發燒已2、3天，服用退燒藥後雖有退燒，卻仍精神萎靡、反應遲鈍，應快到大醫院檢查。

一名高中男生發燒5天，發現竟是鼻竇炎感染大腦，雖然緊急進行開顱手術，但為時已晚最終不治。 （示意圖／Pexels）

根據《ETtoday新聞雲》報導，這名高中生無重大病史，僅有過敏性鼻炎，近日發燒時好時壞長達5天，精神明顯不濟，就醫時虛弱到需要家長用輪椅推進急診，甚至連輪椅都坐不太穩。高中生雖能回答問題，但注意力無法集中，一直呈現嗜睡狀態，與一般兒少發燒不同。

醫療團隊警覺到「孩子的精神狀況非常差」，這些不適促使團隊進一步安排頭部電腦斷層檢查。檢查結果顯示，病人右側多個鼻竇嚴重發炎，鼻腔內有大量膿液，且感染向上侵犯顱內，形成硬腦膜下蓄膿，並將腦中線擠到偏移。該醫師指出，單側頭痛與顱內壓力明顯升高有關，蓄膿已多到連腦部中線都被擠偏。

收治患者的醫師表示，當時雖將患者緊急轉入加護病房，接受降腦壓及抗生素等治療，並規劃進行手術清除鼻竇感染，但術前突發持續性癲癇，病情也急轉直下。即使緊急進行開顱手術，並全力搶救約1個月，仍宣告不治。

典型的鼻竇炎常見黃膿鼻涕、鼻涕倒流或鼻部周遭疼痛等症狀，這名患者僅反覆發燒，出現單側頭痛才發現已感染到腦部，類似狀況較罕見。 （示意圖／Pixabay）

該患者到急診前一直都沒有發高燒，先是輕微發燒、全身痠痛，同時頭暈、噁心及嘔吐，後來才開始頭痛，但並無咳嗽等呼吸道症狀，也沒有黃膿鼻涕等典型鼻竇炎徵象。

基層醫療協會理事長、兒科醫師林應然強調，兒少發燒最關鍵的警訊並非「有沒有退燒」，而是「退燒後精神有沒有恢復」。家長若發現孩子發燒已2、3天，服用退燒藥後雖有退燒，卻仍精神萎靡、反應遲鈍，應快到大醫院檢查，不能再以一般感染看待。

林應然針對此個案說明，典型的鼻竇炎常見黃膿鼻涕、鼻涕倒流或鼻部周遭疼痛等症狀，這名患者僅反覆發燒，出現單側頭痛才發現已感染到腦部，類似狀況較罕見，也因此增加及早診斷的難度。他強調，鼻竇炎雖常見卻不能輕忽，若兒少發燒超過3天，或長時間精神不濟，應速至大醫院詳細檢查。

