高中生「乾燒」害鐵盤燒焦 控店家罰留下洗鍋

記者張昱傑、林意芸／桃園報導

桃園一間連鎖火鍋店爆出爭議，兩名女學生用餐後疑似「乾燒」導致鍋具焦黑，被店家要求留下刷鍋子；學生指控遭不合理對待，店家則強調有事先告知並非刁難，雙方說法不同，也讓整起用餐風波持續延燒。

高中生吃鍋「乾燒」導致鍋具焦黑，被店家要求留下來刷鍋子。

投訴學生：「直接乾燒一波，那個店員說要自己刷。」

站在廚房裡刷鍋子，但他們不是店員，而是剛用完餐的高中生客人。

拼命把焦黑刷掉，但怎麼刷都刷不掉，越刷心裡越不是滋味，明明來吃火鍋，怎麼吃到最後變成在打工？

高中生在店內刷鍋子。

昨（21）日這名投訴學生到桃園一家連鎖知名火鍋店用餐，點的是一鍋兩吃，不過鐵盤端因為高溫造成醬料沾黏有焦痕，但湯鍋也被燒黑讓店家不能接受。

當事店家：「應該說她們就是在玩，所以我們才會這樣，不然我們正常的事情當然是不會跟客人（計較）。」

投訴學生：「我還是覺得很扯，為什麼就是我是來消費的，那我就直接來應徵幫忙刷碗就好啦。」

店家表示店內有標示，鍋具不當使用造成毀損要照價賠償或自行清理，而學生當下也沒有拒絕，但回家後向家長投訴，刷到手痛覺得不合理。

連鎖火鍋店另類規定。

投訴學生：「因為我也不敢講啊，因為旁邊沒有大人。」

當事店家：「我昨天跟她說要刷一下，然後她就說好，她可以馬上刷，我們就是把事情解決完，我們就當作沒這件事這樣，因為我們不希望客人賠錢。」

桃園市主任消保官彭新澍：「要求消費者把烤黑的鍋子洗乾淨，這個部分是對於消費者顯然不公平的約款，應該是屬於無效的約款，消費者不必受到拘束。」

桃園市主任消保官彭新澍出面說明。

罰未成年學生刷鍋子，店家作法引起爭議，不過這次也讓消費者學到教訓，下次用餐規定看仔細。

