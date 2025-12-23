高中生「搬機車到教室」替班導慶生！無厘頭一幕掀起15萬網友回憶殺

高中生搬機車到教室替班導慶生。圖／翻攝自Threads

高中時期不僅能與同儕建立深厚的情誼，與導師之間更培養了難得而深刻的情感。近日一所高中學生為了給老師一個生日驚喜，先是假裝吵架吸引老師注意，更直接將摩托車搬到二樓教室內，如此無厘頭的行為卻讓網友掀起一波回憶殺，分享起曾經那段純真的求學時光。

新北某所高中近日在Threads上掀起熱議，因一位學生上傳一段「給老師生日驚喜」的影片，讓15萬人紛紛點讚，一共吸引近600萬次瀏覽。

原PO解釋，班上為了給老師驚喜，先是騙老師有同學在班上吵架，接著再把老師的摩托車搬到教室當作驚喜，號稱「贏過98%高中生」。

影片可見，5名男學生一人抓住機車的一角，費盡力氣將車身抬上一個又一個的階梯，準備搬進教室。

畫面轉回班上，有兩名學生趴在地上作勢吵架，不過疑似演技不佳，老師看了卻一點也不緊張，反而笑了出來，下秒教室燈光全暗，電子白板上亮出「班導生日大快樂」字樣，一旁學生也拿出事先準備好的大蛋糕，唱著生日快樂歌替老師慶生。

該篇貼文瞬間讓網友陷入一陣回憶殺，紛紛表示「我現在知道為什麼有些學校二樓還有禁行機車的標誌了」、「我在一個好猴喔跟青春就是要瘋狂的心態間反覆橫跳」、「人在幹壞事時是不嫌累的」、「有些事，真的青春時不做，以後再也不可能去做了」。

也有人說，「救命了，到底有什麼事是一群男生做不出來的」、「累死累活也要給老師添亂」、「學生時期的友情是最純真的，大家跟老師的感情一定很好」，一名物流業者更開玩笑說道「影片一的同學麻煩成年後，來應徵物流人員」。

部分網友也分享起自己在學生時期做出的荒謬行徑，「2022年教官50大壽，還幫我們教過做了一件可樂果戰服」、「2019就幹過了，班導生日，跟她說送她一台新車」、「聽學長說以前有學生將老師（他當天生日）的車直接開上二樓工廠，把四個輪胎都卸掉」、「問就是把同學有鎖的車搬了300公尺回教室還放在桌上了」、「我高中時也玩過，但是沒抬車，因為班導開車」、「比我們把後車廂裝滿冰塊還瘋」。



