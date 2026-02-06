高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿感染大腦 開顱搶救仍病逝

高中生接受開顱手術搶救，最終仍不幸過世。示意圖／Pixabay

台北一名高中生從未有過重大病史，日前只是輕微發燒，後來開始頭痛，拖了5天之後全身無力，被家人帶到醫院急診，醫生仔細檢查後，發現高中生是鼻竇炎造成蓄膿，量大到擠到大腦進而感染，連腦部中線都被大量的膿給擠歪了！醫師團隊緊急為高中生進行開顱手術搶救，但最後仍迎來不幸的結局，沒能救回高中生的性命。

據ETtoday報導，收治高中生的急診醫師表示，高中生此前並未有重大病史，只有過敏性鼻炎，到急診就醫之前也沒有發高燒，而是僅輕微發燒、全身痠痛，還伴隨有噁心、嘔吐以及頭暈、頭痛等症狀，並且完全沒有出現呼吸道症狀，也沒有典型的鼻竇炎黃膿鼻涕。

全身乏力、注意力無法集中

但是高中生被送到急診時，整個人明顯脫力，需要靠家人用輪椅推著他進去就診，而且還一直呈現嗜睡的情況，雖然還能回答醫師的問題，但注意力無法集中，精神狀況非常糟糕。

高中生到急診之後，陸續出現「單側」的症狀，包括右側頭痛、右眼窩疼痛及眼皮腫脹，而且發燒降了之後還在頭痛，最後醫師團隊決定幫高中生安排頭部的電腦斷層檢查，這才發現高中生右側多個鼻竇嚴重發炎，鼻腔內有大量膿液，更嚴重的是感染還向顱內大腦侵犯，形成硬腦膜下蓄膿，並將腦中線擠到偏移，這就是造成高中生單側頭痛的原因。

緊急進行開顱手術

參與治療的醫師表示，當下緊急將高中生轉進加護病房接受抗生素和降腦壓等治療，而且也規劃要幫高中生開刀清除鼻竇炎膿液，但就在手術前，高中生突然發生癲癇，病情危急，醫師們趕緊替高中生進行開顱手術，全力搶救。雖柔手術完成，後續也持續搶救大約1個月的時間，最後還是沒能救回高中生一命。

據TVBS報導，台北市立聯合醫院陽明院區耳鼻喉科主任陳冠瑋醫師表示，不論是兒童還是成人，只要發燒超過3天、精神不佳，就要小心可能是鼻竇炎，而且症狀不僅有鼻塞、流鼻涕，還可能會出現咳嗽與顏面疼痛。

ETtoday報導指出，基層醫療協會理事長、兒科醫師林應然針對這起高中生因鼻竇炎而喪命的案例表示，典型的鼻竇炎常見黃膿鼻涕、鼻涕倒流或鼻部周遭疼痛等症狀，但是這名高中生直到出現單側頭痛才發現已感染到大腦，狀況罕見，也增加及早診斷的難度。

發燒要注意精神恢復

他表示，病患有沒有退燒不是最重要的，而是退燒之後整個人的精神有沒有恢復，如果沒有恢復的話，就不能用一般的感染來看待，應該要盡快到大醫院做更詳細的檢查。



