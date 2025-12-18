高中生3貼摔車噴血！校長「先罵人、拍照」沒送醫回應了

記者柯美儀／台北報導

3名高中生「三貼」騎車慘摔，頭部受傷、血流不止。（圖／讀者提供）

台東一所中學發生一起校園意外，3名高中生違規「三貼」騎乘機車，在校長面前失控撞上安全島，3人當場摔落在地，造成頭部受傷、血流不止。沒想到校長見狀先把人臭罵一頓還拍照，遭懷疑搞不清輕重。

事發於16日晚間8時左右，3名高中生違規「三貼」騎乘機車，途中遇到校長時疑似因緊張失控，撞上安全島，3人當場摔落在地，造成額頭破大洞、滿臉是血。學生事後回憶，校長先對他們責備約5至10分鐘，並要求拍照，但未說明用途；直到學生因傷勢疼痛難耐，主動表示要返回宿舍擦藥，校長才交代先將機車停放妥當後再離開。

對此，校長表示，自己見到學生在面前騎車撞到安全島，「他們還沒開大燈」，自己也上前查看傷勢，但學生稱自己「沒事」，這才會拍照打算傳給老師以供老師認出學生身份並後續處理。

目前校方已補做校安通報，昨晚校長再召開應變會議，達成三項決議，提供學生傷病期間協助學生就醫回診接送、陪同、輔導室協助關懷學生心理創傷復原、持續關心照顧學生復原情形並與家長保持密切聯繫。校方也將持續交通安全教育宣導並確依學生緊急傷病處理要點落實辦理。

不良行為，請勿模仿！

