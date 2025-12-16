高中畢旅竟「0人報名」改上課！一看行程關鍵原因曝光

近日高雄有高中生在社群平台分享，其班級進行畢旅意願調查時，出現全班無人報名的情況。班導師隨後通知家長群組，因306班同學沒有人報名參加，全班須在開學日回校上課。

時間點在明年過年連假的最後一天（2/22）開始，從周日到周二，連續兩晚的住宿地點相同，都在義大世界裡的飯店；行程的部分相較其他畢旅來得更少，首日除了義大世界之外，僅安排台南中西區城市探索，且探索代金為150元。

次日行程上半天同樣是義大世界為主，僅在下午安排旗津老街後又回飯店。而在最後一日早上，則是安排奇美博物館，接著吃完午餐後就回程。總金額為6230元。

網友對此反應兩極。批評者認為現今畢旅行程無趣且價格昂貴，三天兩夜動輒破5千元，甚至接近萬元。有人指出學生需共同分攤老師費用，行程多為遊樂園或工廠參觀，缺乏新意。部分班級甚至選擇自辦環島旅行取代傳統畢旅。

然而，支持者認為畢業旅行是珍貴回憶，重點不在景點，而是與同學共度的時光。今年9月桃園某國小3天2夜畢旅收費7290元，行程包含遊樂場、科博館、五星級飯店住宿，被認為物超所值。

高雄中學校長莊福泰曾指出，畢業旅行並非學校必辦事項，政府也未編列預算。對多數學校而言，舉辦畢旅是吃力不討好的工作。行程安排尤其困難，重視教育意義會被學生抱怨，偏向娛樂性質又遭家長批評。帶隊老師更需全程關注學生安全，承受極大精神壓力。

畢業旅行的存廢與改革，反映出世代價值觀的轉變。如何在安全、教育意義與學生期待之間取得平衡，成為各國教育界共同面對的課題。

