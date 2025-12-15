高中畢旅「0人報名」全班改到校上課 5萬人點出通病

學校通常會為畢業生安排畢業旅行，一名高中生表示，學校進行畢旅意願調查後，班導師公告統計結果，竟然0人報名參加，全班須返校上課，讓她忍不住發文自嘲「大概只有我們班0個人去畢旅」，貼文曝光後吸引超過5萬人關注與討論，不少網友直言，畢旅費用偏高、行程又缺乏新意，感嘆國內旅遊對學生而言已逐漸失去吸引力。

原PO昨（14）日於Threads發文指出，班導師統計畢業旅行意願後，發現全班同學都不打算參加，最後在家長群組公告，提醒未參加畢旅，開學當天仍須返校上課，若另有安排，需依規定請假。原PO說，看到全班同學「沒人參加」的結果，也忍不住說，「大概只有我們班0個人去畢旅」。

原PO未透露畢旅行程與費用，但貼文吸引5萬人按讚與討論，點出畢旅常見問題，包括費用偏高、行程缺乏新意，若缺乏具吸引力的新景點，學生參與意願可能不高，家長也不買單，「大概是國內旅遊吸引不了孩子們了，畢竟現在家庭出國旅遊是常態了」、「是行程爛到連學生都不去畢旅？」、「能全班沒人去也蠻厲害了」、「第一次看到全班沒人參加」。

也有人持反意見，認為畢業旅行的價值不在景點，而是和同學相處的時光與回憶，「當初也沒去成，現在很後悔，整個走廊只有我們班在上課」、「畢竟是一個回憶」。

