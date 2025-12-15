高中畢旅「0人報名」改上課 一票人揭2關鍵原因

學生們在畢業前夕都會舉辦畢業旅行，為校園生活留下共同回憶。（示意圖／翻攝自Pixabay）





學生們在畢業前夕都會舉辦畢業旅行，為校園生活留下共同回憶。不過近日有高中生在社群平台發文透露，班上0個人參加畢旅，一票人點出，「行程一樣」、「好貴」。

原PO在Threads上分享一張截圖，指出「大概只有我們班0個人去畢旅」，畫面可見，班導師在訊息表示，「因為同學沒有人報名參加，所以全班同學須在開學日回校上課」，貼文曝光後，瀏覽數飆破174萬次，掀起熱烈討論。

有網友留言疑問「畢旅是什麼原因為什麼不去？」其他網友則回覆，「爛，沒錢，不想跟不熟的同學一起出門玩」、「現在的畢旅好像很貴吧」、「因為每年每間學校的行程永遠都一樣」、「有些人覺得行程無聊或者貴吧」、「其實台灣就那幾個樂園，大概國小階段都跟家人玩過了，真的沒必要花大錢跟同學再玩一次，省下來的錢買台平板電腦更爽」、「畢旅：劍湖山，義大，九族，六福村」、「住南部的去故宮，住北部的去義大？」。

廣告 廣告

另外也有網友紛紛表示，「雖然只有飯店好玩，我覺得都要畢業了跟大家留一個回憶超讚的欸」、「第一次聽到0人參加的…」、「畢旅不是重點，是晚上在旅館飯店跟朋友胡搞瞎搞的夜晚，才是整個畢旅在重要的精髓」、「個人覺得畢旅行程來算的話CP值蠻高的，而且人緣不是太差的話（一個朋友都沒有那種），其實同學在一起玩會蠻好玩的。」、「好奇是什麼行程，竟然沒想去！」、「沒去畢旅很可惜」。

更多東森新聞報導

臺中購物節抽百萬汽車 第4位幸運兒出爐

好市多台灣門市將遷址！官方證實是「28年高雄店」

世界強化免疫日！防癌精準投資術破HPV迷思

