高中畢旅「0人報名」改上課！ 網點出關鍵：行程爛、費用高

畢業旅行常被視為每個學生階段「不可或缺」的回憶，不過近日一名高中生分享，班級進行畢旅意願調查，竟出現「全班掛蛋」的結果，沒有任何人報名參加。貼文曝光後引起討論，不少網友點出畢旅費用一年比一年還貴，可能是學生不想參加的關鍵原因。

原PO在Threads上貼出一張家長群組公告指出，「原訂高三下學期初的畢業旅行，因為306同學沒有人報名參加，所以全班同學須在開學日回校上課，如果有其他的計畫安排，請依正常程序請假。」原PO苦笑表示，「大概只有我們班0個人去畢旅」。

貼文引發熱議，不少網友點出畢業旅行的「詬病」，「畢旅費用真的一年比一年還貴」、「我們班也是沒人參加，行程超爛又貴」、「學生繳的畢旅錢還有含那些班導、主任的份，意思是參加的學生必須共同分攤那些老師的費用」、「我猜應該行程跟價格不符合期待？」、「國內旅遊吸引不了孩子們了，現在家庭旅遊出國是常態了」、「現在的畢旅真的太貴了！」、「如果行程又爛又臭，還不如幾個好朋友相約自己去玩」。

不過，也有另一派網友表示，「說真的，畢竟是一個回憶，國中的隔宿跟畢旅，我到現在40歲了還記得」、「畢旅不是重點，晚上在旅館飯店跟朋友胡搞瞎搞的夜晚才是整個畢旅的精髓」、「畢旅去的不是踩點，是不用上課跟和最好的同學一起去玩、過夜的回憶」。

