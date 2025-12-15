高中畢旅0人參加「回校上課」 一票共鳴：行程爛又貴

畢業旅行是否有其價值，引發正反網友相互激盪。示意圖，取自Unsplash



求學生涯，畢業旅行在你的回憶中佔有多大的份量？近日有高中生分享，班導公告該班級0人參加，所以全班須在開學日回校上課。貼文曝光後引發網友熱議，有人直言「行程超爛又貴」，但也有人認為可惜，失去了一次和同學共度的機會，各種價值觀相互激盪。

原PO在Threads貼出班導師的訊息，表示經統計發現全班皆無意願參加畢旅，決定取消行程，「全班同學須在開學日回校上課，如果有其他計畫安排，請依正常程序請假」，原PO也幽默地說，「大概只有我們班0個人去畢旅」。

貼文引發熱烈迴響，一派網友認為「行程爛又貴」、「請假揪全班出去唱歌，搞不好比畢旅好玩」、「我們也是高中約好集體不參加，之後暑假約了自己包遊覽車玩了一個禮拜，遊樂園全去了一遍，其中一天還跑去澎湖」、「比上課還累還一堆規定」、「不錯啊，現在學生都勇於表達自身的喜好，不想去就不去」。

不過也有人認為，「說真的，畢竟是一個回憶，國中的隔宿跟畢旅，我到現在40歲了還記得」、「旅行還是要去一下比較有回憶」、「蠻可惜的，高三應該是全班默契最好的階段」。

還有人特別提到，自己高中時家境困難，可能是自尊心作祟，他和朋友說畢旅行程很爛不想浪費錢，後來班導師私下找他去關心，得知狀況後，老師幫忙出部分費用，讓他相當感激，最後在父親支持下參加，父親對他說：「不管好不好玩，這個回憶以後有錢買不到，一定要去」，感動許多網友。

