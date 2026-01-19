高中畢業年薪650萬！ICE探員炫薪嗆「免費也做」 范斯力挺：絕對豁免

一名ICE探員近日囂張炫耀自己僅憑「高中學歷」就領取高達20萬美元（約新台幣650萬元）的年薪，甚至直言「免費我也做」，掀起熱議。圖／取自東方IC

就在美國總統川普加大力度打擊非法移民與毒品走私之際，一段關於美國移民及海關執法局（ICE）執法人員的影片在社群媒體X上瘋傳，隨即引發全美輿論炸鍋。影片中，一名ICE探員面對抗議民眾，囂張炫耀自己僅憑「高中學歷」就能領取高達20萬美元（約新台幣650萬元）的年薪，甚至直言「不給錢我也願意做」。這段影片經特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）轉發後，迅速成為網路攻防焦點，也讓近期因執法過當而備受爭議的ICE再度成為眾矢之的。

嗆民眾「我有高中學歷」 探員炫薪資引戰

從影片可見，一群民眾正圍觀ICE的執法行動，氣氛緊張。該名探員先是警告圍觀者若妨礙公務將進行逮捕，一名抗議者試圖緩和氣氛說，「我們只是在觀察，請大家冷靜」，該探員反唇相譏「你想看就看吧！」並開啟嘲諷模式問道「你小時候是不是有情緒控制問題？你父母在場嗎？真丟臉。」

面對民眾的指責，這名探員語出驚人地表示，「我熱愛我的工作，謝謝。真不敢相信我做這份工作還能拿到錢，就算不給錢我也願意做。」隨後，鏡頭外一名自稱是醫師助理的女性詢問探員薪水，探員反問「你為此讀了多久書？」隨後自豪地回答「我只有讀高中，年薪20萬美元。」

數據打臉？「加班費」成關鍵

針對影片中提到的天價薪資，根據美國政府招聘網站USA Jobs的數據顯示，2025年發布的遣返官員職位，基礎年薪介於49739美元（約新台幣161萬元）至89528美元（約新台幣291萬元）之間。不過，ICE官方指出，透過加班費以及特定工作地點的額外津貼，執法人員的實際收入確實可能大幅提高。

網戰翻天：美國夢變調？

這段對話在網路上引發了壁壘分明的兩極反應，尤其在馬斯克轉發後，更是讓支持強硬移民政策的群體士氣大振。有網友力挺表示，「我認識至少200人願意免費做這件事，歐洲也需要這樣」；另一派支持者則對那位女醫師助理冷嘲熱諷，「看得出來她很生氣，因為探員賺得跟她一樣多。哈哈！連我也想去應徵了。」

然而，反對聲浪則認為這根本是「美國夢」的崩壞，網友嘲諷「一個邊境巡邏員的收入竟然贏過醫生，還不用還學貸，這才是真正的『美國夢』吧？」更有網友形容，領這種薪水根本是「合法的詐騙」。

ICE 探員向來果斷執法，在面對跨國犯罪與邊境危機時，往往被視為必要的雷厲風行。不過，這種不留情面的鐵腕手段，近期卻疑跨越紅線，引發高度爭議。圖／取自東方IC

提油救火：民眾槍擊案陰影未散

這支影片之所以引發如此巨大的反彈，與一週前發生的悲劇息息相關。1月7日，ICE在明尼亞波里斯（Minneapolis）執行行動時，一名美國公民蕾妮（Renee Good）因無視下車命令並駕車逃逸，遭ICE探員開槍擊斃。

倡議團體Indivisible聯合執行董事格林伯格（Leah Greenberg）怒斥，蕾妮本該活著，這不過是ICE製造的眾多恐怖事件之一。此外，民眾民主中心（Center for Popular Democracy）執行長庫柏（DaMareo Cooper）也嚴厲批評，政府將數十億美元公帑投入這個「肆意妄為、恐嚇社區」的機構，在道德上根本站不住腳。

白宮力挺：享有絕對豁免權

面對民間要求撤資與究責的聲浪，美國公民自由聯盟（ACLU）官員希弗林強調，「明尼亞波里斯和波特蘭的槍擊事件必須是終結。」川普對此採取強硬立場，副總統范斯（JD Vance）在上週的新聞發布會上則明確表態，力挺執法人員，他強調「這是一名聯邦執法官員正在執行聯邦行動，這是聯邦問題，這個人享有絕對豁免權，他只是在履行職責。」

隨著影片瘋傳與官方強硬回擊，美國社會對於移民執法界線與公權力監督的裂痕，恐怕將持續擴大。



