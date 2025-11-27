高中籃球甲級聯賽男生組高雄中率先開戰 女生組屏東接力登場

HBL高中籃球甲級聯賽在經過資格賽角逐後，男子組預賽將於11月29日至12月2日移師南臺灣高雄中學舉行。(記者蘇瑞雯拍攝)

HBL高中籃球甲級聯賽在經過資格賽角逐後，男子組預賽將於11月29日至12月2日移師南臺灣高雄中學舉行。女子組預賽則於12月18日至12月24日在屏東縣立體育館登場。中華民國高級中等學校體育總會今天（27日）舉辦開賽記者會，邀請男女生組晉級預賽各校校長、教練與代表球員出席，正式宣告HBL新賽季開打。

運動部競技運動司司長謝富秀表示，期盼所有參賽選手秉持HBL的精神，全力拚戰、展現實力，在球場上創造最佳表現。他也預祝賽會順利、圓滿成功。中華民國高級中等學校體育總會會長胡劍峯則指出，HBL之所以精彩，不僅來自選手扎實的訓練與團隊合作，更有賴眾多熱愛運動、熱愛籃球的各界人士共同投入與支持。

男生組方面，從資格賽晉級的球隊包括北市成功高中、高苑工商、永平工商、宜蘭高中、三重商工、花蓮體中、彰縣成功高中及開南高中，共8所學校。加上113學年度前8強的松山高中、南山高中、南湖高中、光復高中、東山高中、能仁家商、錦和高中及東泰高中，打造16強陣容。

女生組方面，忠明高中與南湖高中在最後的外卡戰中脫穎而出，搭上晉級末班車，與新竹高商、金甌女中等4所學校一起晉級預賽。加上113學年度8強球隊，共組成新年度女生組預賽12強隊伍。女生預賽將於12月18日至12月24日在屏東縣立體育館進行，前三名直接晉級，分組第四至六名進行外卡戰，再取外卡前二晉級。

運動部表示，想看比賽卻無法進場的民眾，可透過民視臺灣臺152頻道、愛爾達體育頻道及網路HamiVideo全場次轉播，同步欣賞精彩比賽，期望大家踴躍進場為HBL球員加油打氣。