高中老師「撕女學生胸前口袋」 遭校方停職調查

桃園市某私立高中日前在校內舉辦聖誕演唱會，其中歌手王ADEN在演唱時1名女學生衝上台熱舞，王ADEN卻當場擺臭臉、蹲在舞台角落，引起網友討論，校方在第一時間介入調查。未料近期又在爆出有社團老師將「撕下女學生胸前口袋」當作傳統的影片PO上網，再度引起大批網友撻伐。（本報資料照片）

桃園市某校日前舉辦耶誕演唱會，歌手王ADEN演唱時1名女學生衝上台熱舞，王ADEN當場擺臭臉、蹲在舞台角落，引起討論。近期又有人提供爆料影片，該校社團老師「撕女學生胸前口袋」，並稱這種行為是畢業傳統，言行再度引起網友撻伐。校方回應，該名老師因爭議行為，暫時停職接受調查。

畢業校友說，學校根本就沒有這種傳統，行為很噁心；另有網友批評，胸章位置在女學生胸部，令人感到不舒服。不過也有人緩頰，說撕胸章是各社團傳統，象徵正式畢業。

校方回應，事件發生後，輔導室第一時間介入，該老師隨即停職接受後續調查。對於事件中造成的插曲，校方已完成內部檢討和專業研商，未來將強化校園活動風險控管，確保同仁投入活動的同時，兼顧專業界線及學生保護。

校方強調，對於藝人因此事受到的影響，深感遺憾，期待社會大眾能以寬容的心態看待這場因誤會而起、因教育而圓滿的過程，讓校園回歸教育本質。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

