高中職免試入學今放榜 新北錄取率26.39％

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115學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學今（11）日下午2時放榜，共有31所高中職參與招生，提供2927個名額，總錄取率為26.39％。（圖／新北市教育局）

115學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學今（11）日下午2時放榜，共有31所高中職參與招生，提供2927個名額，總錄取率為26.39％。新北市教育局表示，優先免試入學提供學生就近進入優質社區高中職學習機會，協助學生依興趣、能力及未來發展方向選擇適合學校，在熟悉且穩定的學習環境中持續累積學習實力。

教育局指出，優先免試入學各國中報名學生總數為10387人，實際錄取2741人，其中包含2625名一般生，並依規定提供特殊生外加名額2％，錄取116人。教育局表示，新北市持續推動在地就學政策，透過優先免試入學機制，讓學生有更多機會就近選讀適合自己的高中職學校，兼顧教育公平與多元選擇。

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此次優先免試入學提供至少1％名額保障經濟弱勢學生優先入學，並落實「足額錄取」原則增列備取名額，擴大學生入學機會。教育局說，未來將持續整合高中職特色課程、社區資源及升學輔導支持網絡，協助學生依性向與能力探索未來方向，穩健銜接下一階段學習。

教育局提醒，錄取名單已公告於各招生學校網站，正取學生須於6月15日上午9時至11時至錄取學校現場完成報到，未於時限內報到者視同放棄。6月12日上午9時30分至10時30分受理申請錄取結果複查；各招生學校將於6月15日中午12時30分公告備取生報到人數，並於當日下午2時至2時30分辦理備取生唱名遞補報到，詳細流程可洽各校教務處。

另已完成報到學生如欲參加基北區免試入學志願選填分發作業，務必依公立優先免試簡章規定時限辦理放棄錄取資格。正取生須於6月15日上午11時至12時辦理放棄錄取資格，備取生則須於同日下午2時30分至3時30分辦理。相關資訊可至「115學年度新北市立公立高級中等學校優先免試入學網站」查詢。

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