高中職校長訪日 考察學校結合地方產業文化特色

（中央社記者陳至中台北26日電）日本政府觀光局（JNTO）近日邀請台灣高中職校長赴日考察，分成12條路線了解學校如何結合地方產業、文化特色，並促進台、日間的交流互動。

教育部今天發布新聞稿指出，JNTO主辦、日本台灣交流協會協辦的「台灣訪日教育交流座談會暨地方考察活動」，今年分成12條考察路線，橫跨日本東北、關東、中部、關西、四國與九州等地區。

考察團由台灣高中職校長組成，在日本看到不同的區域特色，例如在東北地區了解防災與重建教育；在關東考察技職與產業鏈結；南部與離島則以和平、觀光、農業及海洋教育為主軸。透過實地參訪，深入體驗日本地方教育的多樣風貌，並促進台、日校際交流與教育合作。

另外，考察團在抵達日本首日，集中在東京參加座談會，與日本教育主管機關及地方學校代表深入討論教育交流規劃、安全管理、課程融合及地方合作等議題。

教育部表示，跨國教育交流是培養學生國際視野與跨文化理解的重要途徑，這次考察活動除促進台日教育單位的相互了解外，也期望建立長期的合作與交流平台。（編輯：管中維）1141126