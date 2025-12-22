高中職生專題競賽 題材緊扣社會時事

教育部自二○二一年起推動「科大共同指導高中職專題實作」計畫，以「大手牽小手」的模式，由科大端攜手高中職指導專題，由科大端提供師資與專業設備，陪伴高中職學生以專題實作深化學習、培養問題解決能力，推展中學生創新實作能量；一一四年高中職生專題競賽由國立高雄科技大學主辦，全國共十一校二十七隊伍晉級決賽，分設計組、電機電子組、行銷與觀光組、食品與生物組四大領域，考驗中學生專題實作能力。(見圖)

高科大今(廿二)日說明，今年各領域組別題目訂定高度聚焦在「永續循環」、「社會議題」與「在地特色」等三大面向，展現新世代學子對社會與環境的敏銳觀察力，並且積極參與實際生活中的議題。有關能源永續的題材，在今年「電機電子」與「食品/生物」類別中，有大量關於節能減碳與循環經濟的創新應用；中正高工有團隊推出「儲冰系統應用於尖離峰負載轉移與能源成本優化之研究」，試圖解決能源調度問題；高雄高工則鎖定智慧家電，研發「遠端智能複合式空調機」；另有從循環經濟角度出發的題目，台南海事的學生發揮創意，將原本被視為廢棄物的蝦殼回收再利用，提出「全蝦利用於建材製程：蝦殼取代傳統材料於空心磚中的應用與環保效益分析」，不僅解決水產廢棄物問題，更為建材產業提供環保新解方；中正高工學生則利用植物來源生物矽，研發出「超親油材料應用於油水分離之研究」，展現技職生解決環境汙染的實作能力。

高科大教務長陳樹人表示，今年最大的特色是離島學生報名情形踴躍，最後澎湖海事、金門農工等校均有隊伍進入決賽環節；今年初賽一共有十一校三十五隊報名，四大領域當中最熱門的屬設計領域，有十五隊報名參賽。最後全國共十一校二十七隊晉級決賽，包含中正高工、高雄高工、高雄高商、鳳山商工、台南海事、台南高商、岡山農工、斗六家商、育德工家、澎湖海事及金門農工等校。每一個專題都歷經一年左右時間，從發想、查找資料、設計實驗、實作與修正到成果統整，過程本身即是一段完整的學習歷程。陳樹人提到，未來將持續與全國高中職學校深化策略聯盟，結合產業與社會議題，讓更多年輕學子有機會透過專題實作被看見，也更早看見自己的興趣與天賦。

「設計領域」的作品展現了濃厚的人文關懷與對生命議題的探討，其中，高雄高商的團隊大膽挑戰敏感議題，「終聲-安樂死議題探討」為專題名稱，透過設計視角引導大眾反思生命尊嚴；另外如高雄高商的「這紙‧釋傳統—解釋傳統習俗及延續」以及中正高工的「音律煜辰」，試圖透過新設計讓舊文化在現代社會中找到新價值，復興傳統文化精神。

也有特別扣連地方特色的題材，特別是離島學校，金門農工結合戰地特色與食品加工技術，研發「農業防災口糧研發」，極具實用性並緊扣近期社會議題；澎湖海事則以家鄉特產為題，推出「從海洋到餐桌：澎湖海味的永續旅程」，透過行銷觀點推廣澎湖永續觀光；另本島的鳳山商工與台南高商分別針對電子商務轉型與在地農產行銷提出「鞋店轉型電子商務」與「『蘭』創銷路，『草』香遠播」等新商業模式的研究主題。

透過專題競賽的舞台，不僅能讓高中職生提早接觸大學端的資源，更能透過業界評審的視角，讓學生的創意與產業需求接軌。從今年的參賽名單可以看出，技職學生的專題已從單純的「製作」，昇華為對「問題解決」與「社會責任」的實踐。