高中英聽二試成績揭曉 2次可擇優用於入學管道

（中央社記者陳至中台北26日電）115學年高中英語聽力測驗第2次考試成績今天開放查詢，大考中心也同步寄發成績通知單。考生如果2次考試都有考，成績可擇優，用於大學繁星、申請入學、考試入學等管道。

大考中心今天上午9時公告115學年高中英語聽力測驗第2次考試成績，考生可到網站（https://www.ceec.edu.tw）查看成績。

大考中心也於今天寄發英聽成績通知單，集體報名是直接寄交集體報名單位（例如所屬高中）轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔到集體報名單位；個別報名者，則是寄到考生的通訊地址。

如果考生報名時有填寫手機號碼，大考中心會以0911511467的號碼，發送簡訊通知考生成績。沒收到的話，可能是手機設定拒收企業簡訊。

考生如果想申請成績複查，必須於12月29日下午5時前到大考中心網站登錄，並於期限內完成申請手續及繳費，超過期限不受理。成績複查結果通知書預計於12月31日寄發，當天上午9時起開放網路查詢。（編輯：李錫璋）1141226