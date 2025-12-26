高中英聽二試成績擇優 A、B級占比近6成創新高

大考中心26日公布115學年度高中英語聽力測驗第二次考試成績，採計兩次考試擇優使用，其中分數達A級考生為2萬3390人。（本報資料照片）

大考中心於26日公布115學年度高中英語聽力測驗第二次考試成績，本次共計2萬7804名考生報考，而成績採計兩次考試擇優使用，其中分數達A級考生為2萬3390人，A、B級合計約占6成，占比創下近5年新高。

依照大考中心數據，115學年度英聽二試到考的考生共有2萬4745人，成績等級分布比例依序為A級11.62％、B級46.37％、C級37.18％、F級4.83％。

若考生兩次英聽均報考，升學時可擇優採計成績。大考中心副主任黃璀娟表示，今年擇優後成績分布為A級24.41％、B級39.84％、C級30.96％、F級4.79％。其中，A、B級合計約占6成，A級考生約2萬3390人、B級3萬8186人。相較去年，A級人數略減，但B級人數大幅增加逾3000人，兩者占比均為近5學年新高；C級與F級占比則為5年來最低，顯示部分C級考生向上移動。

英聽測驗維持圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解與長篇聽解5大題型，各題型得分率以圖片聽解最高，圖片聽解約7成7，簡短對話約7成2，對答約6成7，短文聽解約6成2， 長篇聽解約6成1。

進一步分析不同等級表現，黃璀娟說，A級考生在圖片聽解、簡短對話、對答及長篇聽解得分率皆達9成以上；B級考生在圖片聽解與簡短對話超過8成，其餘題型逾7成；C級考生圖片聽解約6成3，長篇聽解則未達4成；F級考生各題型多介於2至3成，長篇聽解未達2成。

大考中心主任張新仁表示，成績單已於昨日上午已寄出，並開放網路查詢。今年英聽二試仍有192件違規，其中未攜帶應試有效證件正本達181件，占9成以上。