高中英聽二試缺考率創高 考生最能掌握「圖片聽解」題型

大考中心說明115學年度高中英聽二次考試相關統計數據。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕115學年度第二次高中英聽測驗今公布成績，此次缺考率達11%，創6年來新高，大考中心指出，成績以B級與C級占比最高，總計超過83%；各題型中則以「圖片聽解」得分率達約77%為最高。由於下個月17日至19日大學學科能力測驗將登場，提醒考生必須攜帶應試有效證件，否則恐影響成績。

根據大考中心資料，此次考試報名人數共計2萬7804人，實際到考為2萬4745人，缺考3059人，缺考率11%，較去年同場次缺考率10.57%增加了0.43百分點。而在成績等級占比部分，A級占比11.62%、B級占比46.37%、C級占比37.18%、F級占比4.83%；而B級與C級占比達83.55%，共有2萬676人為最大宗。

英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等5種題型，每一種題型配分相同。黃璀娟指出，整體而言，此次考試各題型考生得分率由高而低分別為圖片聽解約77%，簡短對話約72%，對答約67%，短文聽解約62%，長篇聽解約61%；各等級考生均以圖片聽解的得分率最高。

2次英聽考試成績可擇優使用，黃璀娟說，2次考試重複到考考生共計1萬9940人，經成績擇優後，共9萬5837位考生成績等級分別為A級占比24.41%、B級占比39.84%、C級占比30.96%、F級占比4.79%。近5個學年度擇優後成績各等級百分比接近，以A等級與B等級人數來看，合計約占60%左右，不過今年占比達到64%以上，顯示C等級與F等級考生成績往前移動。

此次考試之試場違規事件共計192件，大考中心主任張新仁表示，以「考生未持應試有效證件正本應試」為最大宗，計181件，占比超過9成，對於接下來陸續登場的學測、分科測驗等，提醒考生一定要帶應試有效證件正本，避免因違規而被扣減成績。有效證件包括國民身分證、有照片之健保卡、汽機車駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證，而學生證無論有無照片，都是無效證件。

