高中英聽二試13日登場2.7萬人報考 試場分配公布

（中央社記者陳至中台北9日電）115學年度高中英語聽力測驗第二次考試，預計本月13日登場，共有2.7萬餘人報考，較去年同期減少。大考中心今天公布試場分配表與應考資訊，考生可上網查詢。

高中英聽測驗可作為大學繁星、申請、考試入學等管道的參採依據，一年考2次，成績可擇優。大考中心今天發布新聞稿指出，115學年度的第二次考試，預計於13日舉行，2.7萬餘人報名（114學年度英聽二試有3萬餘人）。

大考中心今天公布應考資訊（含應試號碼、考試地點）與試場分配表，考生可上網查詢。大考中心提醒，英聽不開放前一天查看試場，因此考生務必檢查上述資訊，考試當天才能迅速找到試場。

廣告 廣告

如果考生在報名時，有填寫行動電話號碼，今天就會收到以0911-511-467號碼發送的簡訊，通知應試號碼與場次；如果沒接到，可能是行動電話設定拒接企業簡訊。

往年違規最多的是未帶應試有效證件，大考中心提醒考生，有效證件包括國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、身心障礙證明、護照、居留證。常見的無效證件包括學生證、無照片的健保卡等。相關資訊可參考大考中心網站。（編輯：李亨山）1141209