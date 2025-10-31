高中英聽今開放成績查詢 11/3前申請複查

▲近五學年度高中英語聽力測驗第一次考試考生成績等級分布（圖／大考中心提供）

[NOWnews今日新聞] 高中英聽第一次考試成績結果今（31）日開放查詢，考中考上網查看成績，大考中心也會透過簡訊通知。若考生欲申請成績複查，並須在11月3日下午5時前上網申請，複查前往會在11月5日寄發。另外，成績單補發則必須在11月3日至11月7日申請。

115學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績將在10月31日上午9日開放查詢，為方便考生快速查詢成績，今日8時30分至下午1時，大考中心網站（www.ceec.edu.tw）會切換成更換為「簡易版」，考生可以到高中英語聽力測驗的「試務專區」，點擊「成績查詢」查看成績；考中可以查詢到明年8月底止。

若考生報名資料「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者， 大考中心將以「0911-511-467」手機號碼發送簡訊通知考生成績。如所填行動電話號碼已設定拒收 企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

今日大考中心也將寄發成績通知單。集體報名者，寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位;個別報名者，逕寄至考生之通訊地址。

考生如欲申請成績複查，請在10月31日（五）上午 9 時起至11月3日（一）下午 5 時止，至大考中心網站高中英語聽力測驗的「試務專區」， 點選「考生專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料。

成績複查限用網路申請，並請於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查 結果通知書將在11月5日（三）寄發，並於當日上午 9 時起開放網路查詢。

另，考生如欲申請補發成績通知單，受理時間自11月3日（一）起至 11 月 7 日（五） 止，逾期不予受理。集體報名者，由集體報名單位傳真申請並蓋單位章戳；個別報名者， 以電子郵件（photo@ceec.edu.tw）或傳真（02-23661365）方式檢具身分證影本、聯絡方式、 寄送地址及申請補發成績單理由。寄送電子郵件或完成傳真後，請於上班日（上午 9 時 至下午 5 時）致電大考中心（電話 02-23661416 轉 608）確認收件。

