高中英聽成績出爐A級22.59% 違規違規447件

[NOWnews今日新聞] 高中英聽第一次考試成績結果今（31）日出爐，大考中心表示，本次成績信度良好，考生能力較以往提升，有約5%考生拿到不及個的F。在考試違規中，比前一次減少，但仍有逾400位考中沒有持有效證件，如身分證、有照片的健保卡等。

今年報考人數94,178人，共33個考區；除臺東、澎湖、金門、馬祖考區，及大陸東莞與華東考場僅安排上午場次外，其餘考區均編配有上、下午場次。上午場缺考率3.08%，下午場3.61%，都比去年增加。

大考中心副主任黃璀娟分析本次成績等級分佈，在信效度上分別為0.92及0.9限度良好，20位英語專業學者就試題適切性進行檢核，也認為設計嚴謹，符合測驗目標。本次考試經等化程序後，到考考生91,032人的成績等級分布為：A級22.59%、B級40.60%、C級31.80%、F級5.01%。若依照性別區分，男生在A級、F級的人數人數較多，女生則在B級、C級高於男生。

▲115 學年度高中英語聽力測驗第一次考試考生各題型得分率（圖／大考中心提供）

黃璀娟說，本次考試結果跟與前四學年度第一次考試相較，成績等級人數百分比差異不大，本次考試B級人數百分比較高，C級人數百分比較低，A級、F級人數百分比約略相等，顯示考生能力有所提升。

英聽考試試題分成五類型，圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解。黃璀娟表示，圖片聽解答對率最高八成三，短文聽解約六成七、簡短對話及長篇聽解皆約六成六，對答約六成五。

在違規部分，大學入學考試中心主任張新仁指出，本次共447件，比前一學年度第一次考試減少 135 件，但仍以「考生未持應試有效證件正本應試」爲最大宗有412件；「考生於考試開始鈴響前，翻閱試題本、 答題卷或簽名、書寫、劃記、作答」計15件，較前一學年度第一次考試38件減少23件。另「考生未依規定於答題卷之『確認後考生簽名』欄以正楷簽全名」計 25 件， 較前一學年度第一次考試 15 件增加 10 件。

張新仁提醒，有效證件包含身分證、有照片的健保卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

