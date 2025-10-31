高中英聽測驗逾9.4萬人應試 A級比例創近5年新高

115學年度高中英語聽力測驗第一次考試於今（31）日公布成績，大考中心舉行記者會，由大考中心主任張新仁（右）與大考中心副主任黃璀娟（左）主持。（李侑珊攝）

115學年度高中英語聽力測驗第一次考試於今（31）日公布成績，共有9萬4178人報名，分布於全國33個考區、51個分區、2716個試場進行考試。依照大考中心統計，本次共有逾2萬名考生拿到A級，比例達22.59％，創近5年最高，顯示英聽能力顯著提升。

在考試人數方面，大考中心統計，上午場實到4萬6679人、缺考1484人，缺考率3.08％；下午場實到4萬4353人、缺考1662人，缺考率3.61％，均較去年微增0.17％。

根據大考中心資料，英聽測驗分為圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解及長篇聽解五大題型，各題型配分相同。此次得分率由高至低依序為圖片聽解83％、短文聽解67％、簡短對話與長篇聽解皆為66％、對答65％。大考中心主任張新仁指出，圖片聽解因提示較多，長年為考生表現最佳題型；而對答題型線索較少，表現相對偏低。

整體成績分布顯示，A級22.59％、B級40.60％、C級31.80％、F級5.01％，其中A、B級比例均創近五年新高。大考中心副主任黃璀娟分析，B級人數向A級移動，反映考生英聽能力普遍進步。

此外，試場共發生447件違規，以「未持有效證件正本應試」412件最多。大考中心提醒考生，參加各項入學考試務必攜帶證件正本以供查驗。成績已開放查詢並寄發通知單，複查申請至11月3日下午5時止，逾期不受理。

