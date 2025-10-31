高中英聽測驗逾9.4萬人應試 A級比例創近5年新高
115學年度高中英語聽力測驗第一次考試於今（31）日公布成績，共有9萬4178人報名，分布於全國33個考區、51個分區、2716個試場進行考試。依照大考中心統計，本次共有逾2萬名考生拿到A級，比例達22.59％，創近5年最高，顯示英聽能力顯著提升。
在考試人數方面，大考中心統計，上午場實到4萬6679人、缺考1484人，缺考率3.08％；下午場實到4萬4353人、缺考1662人，缺考率3.61％，均較去年微增0.17％。
根據大考中心資料，英聽測驗分為圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解及長篇聽解五大題型，各題型配分相同。此次得分率由高至低依序為圖片聽解83％、短文聽解67％、簡短對話與長篇聽解皆為66％、對答65％。大考中心主任張新仁指出，圖片聽解因提示較多，長年為考生表現最佳題型；而對答題型線索較少，表現相對偏低。
整體成績分布顯示，A級22.59％、B級40.60％、C級31.80％、F級5.01％，其中A、B級比例均創近五年新高。大考中心副主任黃璀娟分析，B級人數向A級移動，反映考生英聽能力普遍進步。
此外，試場共發生447件違規，以「未持有效證件正本應試」412件最多。大考中心提醒考生，參加各項入學考試務必攜帶證件正本以供查驗。成績已開放查詢並寄發通知單，複查申請至11月3日下午5時止，逾期不受理。
更多中時新聞網報導
「假日輕急症中心」周日上路 不能開慢箋
陳昇以軍樂隊為傲 跨年演唱會今啟售
華航787新機 有望明年中上線
其他人也在看
貓咪發情期的「五個行為」！跡象出現最好趁早解決
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 許多飼主在第一次養貓後，往往會被貓咪的「發情期行為」嚇到，包括整夜喵喵叫、在地 …火報 ・ 6 小時前
考生注意！高中英聽成績明日出爐 上午9時開放查詢
115學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績將於明（31）日上午9時開放查詢，並於當日寄發成績通知單，若考生報名時「聯絡電話」填寫行動電話號碼，將收到大考中心主動發送的成績簡訊通知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高中英聽成績出爐A級22.59% 違規違規447件
[NOWnews今日新聞]高中英聽第一次考試成績結果今（31）日出爐，大考中心表示，本次成績信度良好，考生能力較以往提升，有約5%考生拿到不及個的F。在考試違規中，比前一次減少，但仍有逾400位考中沒...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
Garmin捐贈台大教師宿舍落成 相助台灣留才攬才
（中央社記者陳至中台北31日電）Garmin（台灣國際航電股份有限公司）捐贈台灣大學興建的教師宿舍，近日落成，座落於台北市溫州街巷內。Garmin講座暨學者獎金基金也進入第2屆，鼓勵更多優秀人才留台服務。中央社 ・ 7 小時前
巴西大掃毒！出動2500警力 黑幫無人機反擊 64死
巴西里約熱內盧警方，周二展開大規模掃毒行動，警察與黑幫激烈交火，如同大型戰場。州長卡斯楚稱這是「里約熱內盧史上，最致命和血腥的掃毒行動」，當局共出動2500名警力，還派出裝甲車和直升機；黑幫組織也以無人機還擊，突襲行動至少造成64人死亡，包括4名警察。這波掃蕩行動也是回應川普打擊毒梟的要求。川普對巴西祭出50%關稅，近日兩國關係回溫，本周將展開貿易談判。TVBS新聞網 ・ 1 天前
歷經聲帶手術重返舞台 女高音娜塔莉德賽告別開唱
（中央社記者趙靜瑜台北31日電）音樂生涯超過30年，花腔女高音娜塔莉．德賽（Natalie DESSAY）將首次訪台，這也是她的告別巡迴音樂會。她歷經聲帶手術挑戰，仍以堅韌意志重返舞台，展現了傳奇的音樂旅程。中央社 ・ 7 小時前
分享「 一級生產鏈補助支持方案」 賴清德：政府會做產業的後盾
賴清德於臉書分享因應非洲豬瘟，農業部提出的「一級生產鏈補助支持方案」，包括「飼料差額及廚餘清運油資補助」、「從業人員/業者輔導補助方案」、「提供金融支持減輕經濟負擔」。「挺豬農，也挺產業！」賴清德表示，感謝全國豬農與一級生產鏈夥伴，在防疫期間全力配合政府的...CTWANT ・ 6 小時前
高中英聽今開放成績查詢 11/3前申請複查
[NOWnews今日新聞]高中英聽第一次考試成績結果今（31）日開放查詢，考中考上網查看成績，大考中心也會透過簡訊通知。若考生欲申請成績複查，並須在11月3日下午5時前上網申請，複查前往會在11月5日...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
巴西血腥一頁 警方與毒梟激戰132死
里約街頭，哭聲與槍聲交錯。巴西警方一場針對毒梟的突襲行動，卻釀成至少132人死亡的悲劇，創下當地史上最血腥紀錄。總統「盧拉」震驚，表示毫不知情，聯合國呼籲立即展開調查，終結暴力與恐懼的惡性循環。特...大愛電視 ・ 12 小時前
暨大與全國高中職策略聯盟再升級 累計61校共育優質人才
國立暨南國際大學為強化高中職與大學之間的連結，促進教育資源共享與人才培育交流，於30日舉行「114學年度高中策略聯盟簽約儀式」。本次活動在暨大圖書館一樓暨大藝廊舉辦，邀請全國10所高中職校長蒞臨，標誌著暨大與高中端共同開啟教育合作的新篇章。簽約儀式由暨大校長武東星主持，校內行政主管及師長共同見證。武校長致詞時指出，面對教育轉型的挑戰，暨大積極推動與高中端的策略聯盟合作，主要在建立長期的夥伴關係。學校期望透過資源共享、課程串接及活動共辦，協助高中教師及學生深入了解大學學系特色，從而實現「早期探索、適性發展、順利銜接」的教育願景。本次策略聯盟簽約儀式中，共有10所學校正式加入，包括國立新化高級工業職業學校、國立金門高級農工職業學校、國立曾文高級家商職業學校、國立北門高級中學、國立宜蘭高級商業職業學校、國立高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校、國立北港高級中學、國立北斗高級家事商業職業學校、國立嘉義高級家事職業學校，以及國立關西高級中學等。值得一提的是，加上今年2月6日「櫻花聯盟」簽訂的51所高中職學校，暨大目前累計已高達 61所高中職校響應加入，策略聯盟網絡遍及全台，為穩定優質生源奠定堅實基礎台灣好新聞 ・ 6 小時前
高中英聽22.59%考生拿A 不及格率近5年新低
（中央社記者陳至中台北31日電）115學年度高中英聽第1次考試成績今天出爐，22.59%考生拿到最高的A級，是近5年新高。雖有5.01%考生拿到等同不及格的F級，但占比是近5年新低。中央社 ・ 7 小時前
100萬大獎得主出爐！林俊頴《七月爍爁》奪台灣文學「金典獎年度大獎」 評審肯定語言原創與歷史深度
2025台灣文學獎「金典獎」得獎名單於今（31）日公布。今年共有225部作品角逐，經過初、複審與決審3階段評選，最終由林俊頴以小說《七月爍爁》獲得「金典獎年度大獎」，獨得獎金100萬元；另有7部金典獎及2部蓓蕾獎作品入選，各可獲得15萬元獎金。自由時報 ・ 7 小時前
禁運禁宰名店衝擊大！ 御園坊停賣豬肉水餃
為了防堵非洲豬瘟疫情，中央下令溫體豬禁運禁宰，這也導致不少名店被迫休息停賣。 #御園坊#豬肉水餃#溫體豬禁運禁宰東森新聞影音 ・ 7 小時前
高中英聽A、B級人數近5年最高 大考中心：考生能力提升
逾9.4萬人報名的115學年度高中英語聽力測驗第一次考試，今公布成績，其中5大題型中以「圖片聽解」得分率達8成3最高，總體而言，有超過2萬考生拿到A，是近5年最高，大考中心分析，考生能力有所提升。115學年度高中英語聽力測驗第一次考試之報名人數共計9萬4178 人，編配於33個考區，51個分區，27自由時報 ・ 7 小時前
港務公司試辦安全新制有緩衝 未來違規恐停通行證
（中央社記者黃巧雯台北31日電）為強化港埠裝卸及倉儲作業安全管理，港務公司說，11月起試辦商港公用裝卸作業場域使用須知、港區違規態樣通行證管理矩陣，初期記點不罰，明年3月起違規恐暫停通行證使用。中央社 ・ 7 小時前
雙颱估下周接力生成 氣象粉專曝對台影響
時序即將進入11月，不過台灣南邊的熱帶系統依然活躍，氣象粉專形容是「颱風季延長賽」，並表示下周起西北太平洋菲律賓至關島之間，預估會有2個颱風接力生成，目前路徑變數仍相當大，應持觀察；不過值得注意的是，秋季的熱帶系統路徑若穿越菲律賓，都要留意是否與東北季風產生共伴效應。中時新聞網 ・ 7 小時前
中市府連非洲豬瘟案場豬糞都沒清 今再加派50名化學兵清消
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台中市府連2次清消，仍連續在案場相異2處檢出陽性，為落實清消，中央昨派國防部化學兵與專家團體協助，農業部今（31日）表示，因案場內仍有許多糞便雜物，從原派30名化學兵外，再增派50名協助，目標中午前完成清潔工作，再展開消毒。自由時報 ・ 7 小時前
【每日揭詐】10/30 財政部「中獎通知」竟是詐騙 點連結慘被盜刷8萬多元
防詐中心公布最新統計資料，10/30全國共受理434件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億9314.3萬元。太報 ・ 6 小時前
普發1萬前暖身！勞保局今發放6項給付 最高近10萬
普發1萬前暖身！勞保局今發放6項給付 最高近10萬EBC東森新聞 ・ 7 小時前
分享非洲豬瘟補助措施 賴清德：政府會做產業的後盾
針對非洲豬瘟疫情，賴清德總統今天重申，政府「挺豬農，也挺產業！」農業部也已提出「 一級生產鏈補助支持方案」，政府會做產業的後盾，共同度過這段艱難時期，讓台灣的養豬產業更有力。中時新聞網 ・ 6 小時前