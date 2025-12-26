高中英聽第二次成績公布！近5千人進步了 超過1500人退步

生活中心／賴俊佑報導

大考中心公布高中英文聽力測驗第二次成績。(翻攝自 Pixabay)

大考中心今(26)日公布高中英文聽力測驗第二次成績，本次考試共24,745人應考，拿到A級11.62%、B 級46.37%，兩次都有參加的考生逾2成進步，近7成維持不變，但有超過6%降級，另外本次考試共有192件違規事件。

高中英聽第二次成績公布 近5000人進步、超過1500人退步

英聽測驗第二次考試應到 27,804 人，實到24,745人，缺考3,059人，缺考率 11.00%，較去年略升0.43%；在信效度方面，本次考試試題信度良好；全體考生等級分布為：A級11.62%、B級46.37%、C級37.18%，F級4.83%，其中男生在A級、F級的人數百分比高於女生，女生則在B級、C級高於男生。

兩次應聽考試都有到考的考生有19,940位，可以擇優採用，僅到考第二次考試之考生人數為4,805人；重複到考考生中，於第二次考試成績等級提升者占 24.62%、維持不變者占 68.99%、下降者占 6.38%。本學年度兩次考試經成績擇優後，95,837位考生成績等級分布：A 級 24.41%、B 級 39.84%、C 級 30.96%、F 級 4.79%。

本次考試各題型考生得分率由高而低依次為：圖片聽解：77.24%；簡短對話：71.22%；對答：67.26%；短文聽解：62.04%；長篇聽解：60.76%

192件違規 考生未持有效證件正本佔大宗

本次考試共有192件違規事件，較前一學年度第二次考試 248 件減少 56 件。其中仍以「考生未持應試有效證件正本應試」爲最大宗，計181 件（占 192 件之 94.27%），較前一學年度第二次考試之228件（占 248 件之 91.94%）， 雖減少 47 件，但百分比仍在9成以上。另「考生於考試開始鈴響前，翻閱試題本、答題卷或簽名、書寫、劃記、作答」計2件，則較前一學年度第二次考試之11件， 減少 9 件。

考生如欲申請成績複查，必須在12月26日（五）上午9時起至12月29日（一）下午5時止，至大考中心網站、高中英語聽力測驗的「試務專區」，點選「考生專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料。成績複查結果通知書將在12月31日（三）寄發，並於當日上午9時起開放網路查詢。

