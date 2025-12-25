高中英聽第二次考試 明早9點起可查成績

▲第二次高中英聽成績明日開放查詢。圖為示意圖。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 大學入學參考的高中英聽測驗，第二次考試在12月13日結束，共有2.7萬人報稿，成績將在明（26）日公布，考生可在9點後前往大考中心網頁查詢，同時也會收到簡訊通知。若需要成績複查者則要在29日5點前申請。兩次都有考試的考生，成績可以擇優採計。

115學年度高中英語聽力測驗第二次考試成績將在114年12月26日（五）上午9時開放查詢，考生即可至大學招生委員會聯合會大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）。為方便考生快速查詢成績，大考中心首頁將於上午8時30分至下午1時更換為「簡易版」。

集體報名者會寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔，至各集體報名單位；個別報名者，逕寄至考生之通訊地址。

12月26日（五）公布成績當日上午，考生報名資料「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，將以「0911-511-467」手機號碼發送簡訊通知考生成績。如所填行動電話號碼已設定拒收企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

考生如欲申請成績複查，必須在12月26日（五）上午9時起至12月29日（一）下午5時止，至大考中心網站、高中英語聽力測驗的「試務專區」，點選「考生專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料。成績複查結果通知書將在12月31日（三）寄發，並於當日上午9時起開放網路查詢

考生如欲申請補發成績通知單，受理時間自114年12月29日（一）起至115年1月5日（一）止，逾期不予受理。集體報名者，由集體報名單位傳真申請並蓋單位章戳;個別報名者，以電子郵件（photo@ceec.edu.tw）或傳真（02-23661365）方式檢具身分證影本、聯絡方式、寄送地址及申請補發成績單理由。寄送電子郵件或完成傳真後，請於上班日（上午9時至下午5時）致電大考中心（電話02-23661416轉608）確認收件。

