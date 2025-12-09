高中英聽考試週六登場 今開放查詢應考資訊

▲高中英語聽力測驗第二次考試即將在本週六（13日）登場。圖為示意圖。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 高中英語聽力測驗第二次考試即將在本週六（13日）登場，大考中心指出，本次考試僅有上午場次，考試時間時間為11:00至12:00；總計報名人數達27,804人，共編配於 30個考區、42個分區、844個試場，今（9）上午開放查詢應考資訊與試場分配表。

考生應考資訊（含應試號碼、考試地點）及試場分配表已於今（9）日上午 9 時起公布大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」。

由於英聽測驗不開放查看試場，大考中心特別提醒所有考生，務必上網查詢個人的應試號碼、確切考試地點及試場平面圖，以利考試當日能迅速進入所屬試場。此外，報名時填寫行動電話的考生，將於今日收到簡訊通知應試號碼與場次（發送號碼為0911-511-467）。

大考中心提醒，歷年考試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本。考生於考試當日務必記得攜帶有效證件正本，包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明，或是護照或居留證，學生證和無照片之健保卡皆為無效證件。如查驗時未攜帶，經確認本人無誤仍可應試，但須在該節考試結束鈴響畢前將有效證件正本送達試務辦公室或試場，否則將依規定扣減成績。

為因應氣候變遷，本次考試試場冷氣將採「有條件」開放。決定原則為：考試前一日（12月12日，五），依中央氣象署官網或APP上午更新的「鄉鎮市區」天氣預報。若各考（分）區所在鄉鎮市區，於考試當日上午任一個時段的預報溫度達攝氏28度（含）以上，則考試當日將開放試場冷氣服務。相關公告將於 12月12日（五）下午5時，在大考中心網站「最新訊息」公布。若考試中冷氣服務中斷，監試人員將採開窗或開電扇等措施因應，考生不得要求更換試場或加分。

