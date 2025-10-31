高中英聽 A級人數創5年最高

115學年度高中英語聽力測驗第一次考試於昨日公布成績，本次共有逾2萬名考生拿到A級，比例達22.59％，創5年來最高。圖為示意圖。（本報資料照片）

115學年度高中英語聽力測驗第一次考試於昨日公布成績，共有9萬4178人報名，分布於全國33個考區、51個分區、2716個試場進行考試。依照大考中心統計，本次共有逾2萬名考生拿到A級，比例達22.59％，創5年來最高，顯示英聽能力提升；而屬於不及格的F級考生僅占比5.01％，也創5年最低。

根據大考中心資料，英聽測驗分為圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解及長篇聽解五大題型，各題型配分相同。而各題型得分率，由高至低依序為圖片聽解83.4％、短文聽解67.44％、簡短對話66.17％、長篇聽解65.53％、對答64.53％。大考中心主任張新仁指出，圖片聽解因提示較多，長年為考生表現最佳題型；而對答題型線索較少，表現相對偏低。

至於整體成績分布顯示，A級考生有20567人、22.59％；B級36957人、40.6％；C級28951人、31.8％；屬於不及格F的考生僅4557人、5.01％，也創近5年最低。值得關注的是，其中A、B級比例均創近5年新高，大考中心副主任黃璀娟分析，每年考生在不同題型的表現，都會有所起伏，比較不容易判斷為何特定題型得分率較好；至於B級人數向A級移動，則是反映考生英聽能力普遍進步。

試場違規方面，張新仁提到，共計有447件，其中以「考生未持應試有效證件正本應試」412件為最大宗，「考生於考試開始鈴響前，翻閱試題本、答題卷或簽名、書寫、劃記、作答」則15件，「考生未依規定於答題卷之『確認後考生簽名』欄以正楷簽全名」25件，提醒考生參與各項入學考試時，一定要在考試時備妥有效證件正本供身分查驗。