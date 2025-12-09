高中英聽2試12/13登場 大考中心公布試場分配

記者黃朝琴／臺北報導

115學年度高中英語聽力測驗第2次考試，將於本月13日登場，共有2.7萬餘人報考，較去年同期減少，大考中心今（9）日公布試場分配表與應考資訊（含應試號碼、考試地點），考生可上網站網「試務專區」查詢。

大考中心表示，英聽測驗不開放考生查看試場，請考生務必上網查詢個人的詳細應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點及試場平面圖，以利考試當日能快速進入考分區學校及所屬試場應試。

大考中心指出，高中英聽測驗可作為大學繁星、申請、考試入學等管道的參採依據，一年考2次，成績可擇優。115學年第2次考試，總計2.7萬餘人報名，114學年英聽2次考試則有3萬餘人。

大考中心提到，考生報名資料的「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，今日就會收到以0911-511-467手機號碼發送簡訊，通知考生應試號碼與場次，但如所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

大考中心提醒，考生如欲更改電話或通訊地址，即起至12月18日下午5時止，至大考中心網站高中英語聽力測驗之「試務專區」，登入「考生專區」更正，首次使用者需先註冊。

另外，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，包含「一般項目、輔具項目」及「特殊項目」，審查結果已開放查詢，考生可自行至大考中心網站高中英語聽力測驗之「試務專區」，於「應考服務」項下「一般、輔具項目」或「特殊項目」點選進入後,進行查覽或列印審查結果。

往年違規最多的是未帶應試有效證件，大考中心提醒考生，有效證件包括國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、身心障礙證明、護照、居留證。常見的無效證件包括學生證、無照片的健保卡等。相關資訊可參考大考中心網站。