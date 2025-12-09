高中英語聽力第2次考試2.7萬人報名 官網公布試場表

〔記者林曉雲／台北報導〕115學年度高中英語聽力測驗第2次考試將於今(2025)年12月13日舉行，大考中心今(9)日說明，報名人數總計2.7萬餘人，應考資訊含應試號碼、考試地點與試場分配表已於大考中心網站高中英語聽力測驗之「試務專區」公布，提供考生查覽。

大考中心說明，英聽測驗不開放考生查看試場，請考生務必上網查詢個人的詳細應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點及試場平面圖，以利考試當日能快速進入考分區學校及所屬試場應試。。

廣告 廣告

此外，大考中心表示，考生報名資料的「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，今日以0911-511-467手機號碼發送簡訊，通知考生應試號碼與場次，但如所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

大考中心提醒，考生如欲更改電話或通訊地址，即起至12月18日下午5時止，至大考中心網站高中英語聽力測驗之「試務專區」，登入「考生專區」更正，首次使用者需先註冊；另，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，包含「一般項目、輔具項目」及「特殊項目」，審查結果已開放查詢，考生可自行至大考中心網站高中英語聽力測驗之「試務專區」，於「應考服務」項下「一般、輔具項目」或「特殊項目」點選進入後,進行查覽或列印審查結果。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國中國小生流行喝「這飲料」 王婉諭示警：非同小可

阿姨忘記藥名「畫火柴人」求助 型男藥師秒懂網封通靈王

LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

