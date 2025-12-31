高中藝才班亂象 議員促設備取

家長反映台北市高中美術藝才班分發未設備取與遞補機制，續招又缺乏統一規範，導致有意願就讀的學生無法入學。（本報資料照片）

有家長陳情台北市高中美術藝才班實際入學人數低於招生名額，卻又沒有備取制度，導致有意願就讀的學生無法遞補。台北市議員詹為元指出，分發制度未設備取與遞補機制，續招又缺乏統一規範，造成制度放任各校各自為政，使得人才流失。北市教育局回應，藝才班招生採多志願分發選填，故無備取或遞補設計，另北區藝才班招生範圍橫跨多縣市，續招作業恐對已報到學生造成不公平。

詹為元表示，近年北區高中美術藝才班術科測驗報名人數，每年約有700至800人報考，學生數穩定，雖於制度核定每班招生25人，卻屢出現實際報到人數未滿額情況，部分學校更連續數年未能補足學生員額。

他指出，現行入學制度並未設有備取或遞補機制，導致名額無法即時補足；依規定學生完成報到後如有缺額，學校得經主管機關同意後辦理續招，不過續招是否辦理、何時辦理及是否補足學生，皆由各校自行評估，未訂定一致原則，造成制度放任、各自為政。

詹為元強調，許多學生升學去向早已確定，但多數學校未滿額卻沒有啟動續招程序，即便續招也須待分發及報到結束，他要求教育局應向中央反映，研議在北區聯合分發制度中導入備取或遞補機制，調整報到與補足名額的整體作業時程，確保有意願、有能力就讀美術藝才班的學生，不因制度設計被排除於體系外。

教育局說明，北市高中藝術才能班入學方式包括「術科測驗成績」或「競賽表現優異具體事蹟」，學生參加術科測驗並經鑑輔會鑑定通過者，尚需參加國中教育會考，各校亦可參採國中教育會考成績作為錄取門檻。

教育局指出，依各類多元入學簡章規定及志願設計，採多志願分發選填，故無備取或遞補設計；凡經錄取報到後，學生不得再參加該學年度其他入學管道。

教育局表示，若分發錄取未報到、報到後放棄，或未達各校招生標準等因素產生缺額，依法由各校提報辦續招，不過續招對象僅限於各入學管道均未錄取或報到放棄者，北區藝才班招生範圍橫跨北北基、桃竹苗、宜花等縣市，續招作業恐對多縣市已報到入學學生不公平，所以藝才班續招作業須審慎評估。