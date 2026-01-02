高中藝才班特招甄選入學簡章公告 術科測驗題型強化多元能力評量

〔記者林曉雲／台北報導〕115學年度「高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學」簡章今(2)日公告，教育部再度提醒，114學年度起已實施「術科測驗題型調整」，著重應試者的知識統整、創作論述及即興表達能力，期透過多元能力的檢測面向，建構符合當代藝術教育選材育才工具，使學習評量能夠呼應學生的學習目標與歷程。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，藝術才能班特色招生甄選入學以分類、分區方式，並分術科測驗及分發作業二階段辦理，各類別術科測驗科目，音樂班：「主修(樂器)」、「副修(樂器)」、「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」及「視譜演唱及即興」5科。

美術班「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」及「書法」4科；舞蹈班「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」及「現代舞」4科；戲劇班「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」3科。

彭寶樹表示，分發作業以術科測驗分數及學生志願作為依據，各校並得參採國中教育會考成績作為錄取門檻，國中非藝術才能班學生亦可報考，且不受免試就學區限制，對音樂、美術、舞蹈及戲劇有興趣的學生可踴躍報考；但因各分區測驗時間統一，考生僅能向一區(校)報名術科測驗及申請分發。

術科測驗之線上報名暨郵寄繳件日期為今(2026)年2月23日至3月9日，音樂班及舞蹈班術科測驗於4月11日至13日，美術班及戲劇班術科測驗於4月18日至19日；甄選入學聯合分發之報名暨郵寄繳件日期為6月5日至11日，預計7月7日甄選入學分發放榜，7月8日甄選入學分發報到，報考高中音樂、美術、舞蹈及戲劇班之考生，務必留意各階段作業期程。線上報名登錄系統可免費下載簡章查閱。

